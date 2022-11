Le film de mardi à la Coupe du monde : L'Argentine tombe de haut

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez en direct toutes les informations concernant le Mondial 2022. Résultats, histoires, statistiques, réactions, vidéos des buts et résumés des rencontres sont à retrouver.

23h00 : Rendez-vous mercredi !

Une journée chargée attend les fans de football ce mercredi. La rencontre Belgique - Canada sera à suivre sur MYTF1.

22h10 : La France débute bien le Mondial !

Les Bleus ont disposé de l'Australie (4-1) pour leur premier match de la Coupe du monde 2022. Adrien Rabiot, Olivier Giroud par deux fois et Kylian Mbappé ont marqué les buts de la victoire des Bleus.

Les vidéos de France - Australie :

Le résumé de la rencontre

Giroud voit double, Mbappé brille : tous les buts

Le match d'Olivier Giroud

20h 50 : Les Bleus mènent à la pause contre l'Australie

L'équipe de France a connu une entame très difficile contre l'Australie, en encaissant l'ouverture du score et en voyant Lucas Hernandez se blesser. Mais Adrien Rabiot et Olivier Giroud ont permis aux hommes de Didier Deschamps de renverser cette rencontre. 2-1 à la pause.

18h55 : Le Mexique et la Pologne se neutralisent

Deuxième 0-0 de suite dans ce Mondial. Robert Lewandowski a eu l'occasion d'ouvrir le score sur penalty mais Ochoa s'est imposé. L'Arabie saoudite est seule en tête du groupe C.

18h00 : Mercredi sera férié en Arabie saoudite

Comme l'indique Arab News, le roi Salmane d'Arabie saoudite a approuvé la suggestion faite par le prince héritier de célébrer la victoire de mardi face à l'Argentine (1-2)... par un jour férié, mercredi, pour tous les employés et étudiants. Turki al-Sheikh, le conseiller à la cour royale et président de l'Autorité de divertissement a par ailleurs annoncé sur Twitter que l'entrée aux principaux parc d'attraction et lieux de divertissement de la capitale serait gratuite.

16h09 : Groupe D - Le Danemark accroché par la Tunisie

Le Danemark et la Tunisie n'ont pas réussi à se départager lors de leur confrontation en début d'après-midi (0-0). Ce résultat peut profiter aux Bleus de Didier Deschamps en cas de victoire contre l'Australie ce mardi soir (20h00, sur TF1).

15h32 : Groupe D - Delaney sort blessé avec le Danemark

Coup dur pour le Danemark, qui a perdu sur blessure l'un de ses cadres au milieu de terrain : Thomas Delaney. Touché au genou gauche, le joueur du FC Séville a dû céder sa place peu avant la pause (45e+1) contre la Tunisie. Christian Norgaard l'a remplacé.

14H24 : Groupe D - Quelle composition pour les Bleus ?

Selon les informations de TF1, et de notre envoyé spécial auprès des Bleus, Saber Desfarges, la composition de l'équipe de France sera la suivante (voir infographie).

Le système utilisé sera le 4-2-3-1. Ousmane Dembélé va être intégré à l'attaque. Derrière, la charnière Dayot Upamecano - Ibrahima Konaté sera alignée.

14h17 : Groupe D - Suivez France - Australie sur TF1

C'est l'événement de cette journée du mardi 22 novembre. Les Bleus entament la défense de leur titre face à l'Australie à 20h00.

Vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur TF1 à partir de 19h50. Il sera également possible de la suivre sur MYTF1, sur le numérique.

Pour voir France - Australie en vidéo : Regarder TF1 en direct

Pour suivre France - Australie sur MYTF1 : France - Australie EN DIRECT

14h15 : Groupe D - Danemark - Tunisie, c'est parti

Cela concerne le groupe D de l'équipe de France. L'équipe de Christian Eriksen est co-favorite de cette poule. Les Bleus joueront leur deuxième rencontre face à eux samedi prochain.

Wahbi Khazri, cadre de cette sélection, débute sur le banc de touche ce premier match des Aigles de Carthage.

14h09 - Groupe C - Hervé Renard, encore lui

L'homme derrière ce succès fou de l'Arabie Saoudite n'est autre qu'Hervé Renard. Le technicien français et ses hommes ont réalisé une prestation pleine d'abnégation après la pause pour réaliser lu plus grand exploit de cette sélection depuis le Mondial 1994.

Sélectionneur des "Faucons" depuis 2019, Renard a réalisé un travail fantastique depuis trois ans. Il avait déjà mené le Maroc lors de la Coupe du monde 2018. Il s'était illustré avec la Zambie et la Côte d'Ivoire en remportant par deux fois la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 et 2015.

14h00 : Groupe C - L'Argentine chute d'entrée !

Et voilà la première sensation de ce Mondial 2022 : l'Argentine de Lionel Messi a été battue d'entrée par l'Arabie Saoudite (1-2). C'est un séisme pour le double champion du monde qui avait pourtant réalisé une belle première période.

Alors qu'ils étaient en tête à la pause après un but sur penalty de la "Pulga", les joueurs de l'Albiceleste ont sombré en tout début de seconde période. Saleh Al Shehri (48e) et Salem Al Dawsari (53e) ont permis à leur équipe de renverser l'Argentine en cinq minutes.

13h30 : Suivez notre direct commenté de la Coupe du monde !

Bonjour à tous et bienvenue sur notre page direct pour suivre toutes les informations concernant la Coupe du monde 2022.

Ce mardi 22 novembre voit l'équipe de France entrer en action dans ce Mondial face à l'Australie à 20h00.