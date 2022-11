Coupe du monde 2022 : L'Allemagne coule, l'Espagne s'amuse, la Belgique s'impose

COUPE DU MONDE 2022 - Pour la 4e journée de compétition, l'Allemagne a été douchée par le Japon (1-2) alors que l'Espagne a déroulé contre le Costa Rica (7-0). Victoire pour la Belgique également.

21h58 : Groupe F - La Belgique s'impose face au Canada (1-0)

La Belgique, demi-finaliste de la précédente édition, s'est difficilement imposée contre le Canada (1-0) pour son entrée en lice dans le Mondial-2022, et prend seule la tête du groupe F. Michy Batshuayi a délivré les Diables Rouges.

21h30 : Groupe D - Delaney forfait pour la suite du Mondial

Thomas Delanay, milieu de terrain du Danemark, est forfait pour le reste de la Coupe du monde, a annoncé mercredi soir la Fédération danoise (DBU). Les Danois sont les prochains adversaires des Bleus, samedi à 17h.

20h50 : Groupe F - La Belgique mène à la pause

Fortement bousculée, avec notamment un penalty de Davies repoussé par Courtois, la Belgique a fait le dos rond avant de sanctionner son adversaire sur un but de Batshuayi. 1-0 pour Kevin De Bruyne et les siens.

20h00 : Groupe F - La Belgique entre en lice

Les Diables Rouges sont opposés au Canada, eux qui avaient atteint le dernier carré en 2018 avant d'être éliminés par les Bleus.

18h58 : Groupe E - L'Espagne écrase le Costa Rica

Le festival espagnol face au Costa Rica s'est poursuivi en seconde période. La Roja de Luis Enrique s'est finalement imposée 7-0 face aux coéquipiers de Keylor Navas. Olmo, Asensio, Torres (x2), Gavi, Soler et Morata ont participé à la fête. Les coéquipiers d'Aymeric Laporte prennent nettement la tête du groupe.

17h50 : Groupe E - Tout va bien pour l'Espagne

L'Espagne a vécu une première période on ne peut plus tranquille face au Costa Rica et mène déjà 3-0. Le trio d'attaque a parfaitement fonctionné : Olmo, Asensio et Torres ont marqué tour à tour.

17h00 : Groupe E - C'est parti pour Espagne - Costa Rica

La Roja effectue son entrée en lice et compte bien profiter du faux pas de l'Allemagne.

16h38 : D'où vient la célébration de Mbappé contre l'Australie ?

Troisième buteur de l'équipe de France face à l'Australie mardi soir (4-1), Kylian Mbappé a célébré sa réalisation de manière un peu particulière. On vous explique tout ici.

16h30 : Groupe E - La compo de l'Espagne face au Costa Rica

L'Espagne entre en lice dans ce Mondial et a l'occasion de profiter de la défaite de l'Allemagne. Le premier onze de la Roja est plutôt surprenant puisque Rodri est annoncé en défense centrale aux côtés d'Aymeric Laporte. Le milieu de terrain de Manchester City sera donc utilisé dans un rôle inhabituel, à moins que la tâche ne revienne à Sergio Busquets ?

La compo de l'Espagne : Unai Simon - Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Asensio, Ferran Torres, Olm.

16h00 : Groupe E - L'Allemagne chute face au Japon (1-2)

C'est la deuxième grosse surprise de cette Coupe du monde après la défaite de l'Argentine contre l'Arabie saoudite. Devant au score face au Japon, l'Allemagne a été renversée en seconde période suite à des buts de Doan et Asano. Avant la rencontre, Thomas Müller et ses coéquipiers avaient protesté contre la FIFA.

15h07 : Groupe E - L'Allemagne mène face au Japon

Un penalty d'Ilkay Gündogan a permis à l'Allemagne d'ouvrir le score face au Japon. Un but a été refusé à Kai Haertz pour hors-jeu.

13h51 : Groupe E - L'Allemagne débute son Mondial

L'équipe entraînée par Hansi Flick entame sa compétition face au Japon, une équipe joueuse et brillante lors du Mondial 2018.

13h10 : Groupe F - Le Maroc et la Croatie dos à dos

Les deux nations n'ont pas réussi à se départager lors du premier match de la journée. Un nul, aucun but. Il faudra repasser. En soirée, la Belgique défie le Canada sur TF1 (19h50).

Maroc - Croatie : 0-0

12h06 : La Quotidienne de Mardi

Si vous avez manqué La Quotidienne de la journée de mardi, c'est par ici.

La Quotidienne du mardi 22 novembre

12h04 - Groupe F - Le Maroc et la Croatie reprennent

Toujours 0-0 dans cette rencontre du groupe F. les Croates ont eu les occasions les plus nettes à la fin de la première période, mais le Maroc a été menaçant en plein coeur de ce premier acte. C'est plutôt équilibré.

Maroc - Croatie : 0-0

11h17 - Bleus : Lucas Hernandez forfait

Le défenseur des Bleus est forfait pour le reste de la compétition après sa blessure au genou droit.

Le Mondial est terminé pour Lucas Hernandez

11h15 : Vos rendez-vous MYTF1

La rencontre Belgique - Canada à 20h00 en direct sur TF1 et sur le numérique avec MYTF1

Le Mag de Denis Brogniart après la rencontre.

La Quotidienne de Téléfoot

11h00 : Groupe F - Un choc Maroc - Croatie pour débuter la journée

C'est parti pour le premier match de cette journée de mercredi. Le Maroc défie le finaliste sortant, la Croatie de Luka Modric.

10h56 : Bonjour à tous !

La Coupe du monde continue. Suivez dans notre page "en direct" toutes les informations concernant la compétition.