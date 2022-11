La Coupe du monde en direct : Le Qatar éliminé de son Mondial, les Pays-Bas accrochés

COUPE DU MONDE 2022 - Suivez toutes les informations de la compétition. Résultats, réactions, vidéos exclusives, buts et résumés : suivez le Mondial sur TF1 et MYTF1.

23h30 : Rendez-vous samedi !

Une très grosse journée au menu avec le match des Bleus à 16h50 sur TF1.

23h15 : L'Angleterre et les États-Unis dos à dos

Pas de but et petit spectacle dans ce match. Les deux nations ont leur destin en main pour la dernière journée.

Angleterre - États-Unis : 0-0

Pas de vainqueur entre l'Angleterre et les États-Unis

19h56 - Groupe B - Angleterre - Etats-Unis en direct !

19h11 - Groupe A : Une élimination historique pour le Qatar

Le Qatar devient le premier pays organisateur de la Coupe du monde à quitter la compétition dès la deuxième journée de la phase de groupes.

19h04 - Groupe A : Les Pays-Bas accrochés, le Qatar éliminé

Les Pays-Bas et l'Equateur ont finalement terminé leur opposition sur un match nul (1-1). Un résultat qui ne permet pas à la sélection néerlandaise de se qualifier pour les 8es, mais la dernière rencontre face au Qatar sera une formalité.

Ce résultat élimine automatiquement le Qatar de sa Coupe du monde. Le Pays hôte est la première équipe éliminée de la compétition.

17h54 - Groupe A : Gakpo et les Pays-Bas devant

Les Bataves mènent d'un but face à l'Equateur (1-0) lors de ce deuxième de la journée dans le groupe A. C'est Cody Gakpo qui a marqué. Déjà un 2e but pour l'ailier du PSV dans cette Coupe du monde.

Pays-Bas - Equateur : 1-0

16h42 : Les Bleus au complet à l'entraînement

Notre reporter Yassin Nfaoui rapporte que l'équipe de France a débuté son dernier entraînement à la veille de France - Danemark (16H50 en direct sur TF1) au complet.

France - Danemark : comment voir le match ?

16h11 - Groupe G - Neymar forfait contre la Suisse

Neymar, victime d'une entorse jeudi contre la Serbie (2-0), est touché au ligament de la cheville droite et sera absent lundi contre la Suisse lors du deuxième match du Brésil au Mondial 2022, a annoncé vendredi le médecin de la Seleçao.

Rodrigo Lasmar, médecin de la fédération brésilienne (CBF), a annoncé que Neymar souffrait d'une "lésion ligamentaire latérale" au niveau de la cheville, alors que le défenseur Danilo souffre également d'une entorse.

16h02 - Groupe A : Le Qatar proche de l'élimination

Si l'Équateur ne bat pas les Pays-Bas dans l'après-midi (17h00), le Qatar deviendra le premier pays organisateur de la Coupe du monde à quitter la compétition dès la deuxième journée de la phase de groupes.



15h58 - Groupe A : Le Sénégal bat le Qatar et se relance

Sans briller, la sélection dirigée par Aliou Cissé a dispose du pays hôte sur le score de 3-1. Boulaye Dia (41e), Famara Diédhiou (48e) et Bamba Dieng (84e) ont marqué les trois buts pour les Lions de la Teranga.

Qatar - Sénégal : 1-3

14h40 : Scaloni mystérieux sur Messi

Le sélectionneur de l'Albiceleste n'a pas vraiment été informatif concernant la Pulga Messi en conférence de presse, à la veille du match Argentine - Mexique (Groupe C).

"Il reste encore un entraînement et après nous déterminerons quelle équipe nous mettrons en place", a précisé l'ancien joueur du Deportivo La Corogne, avant d'appuyer ses joueurs. "Quand on reçoit un coup, il faut se relever. Ce groupe est capable de le faire."

14h12 : C'est part pour Qatar - Sénégal !

Les deux équipes ont perdu leur premier match. Autant dire que ce Qatar - Sénégal est le match à ne pas perdre.

Qatar - Sénégal : 0-0

13h25 : Deschamps évoque le Danemark

Le sélectionneur des Bleus était en conférence de presse en compagnie d'Hugo Lloris vendredi matin. Il a évoqué le cas du Danemark, une nation qui a battu deux fois les Bleus en 2022 (défaites 2-1 en juin et 2-0 en septembre en Ligue des Nations, ndlr).

"L'équipe du Danemark est sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. En l'espace de quatre mois, elle nous a fait des misères, beaucoup de misères. Il faut faire en sorte d'inverser la tendance sans parler de revanche. Ils nous connaissent, on les connaît, il y a eu une photographie sur juin, différente de celle de septembre, et la situation n'est pas la même pour demain."

13h18 : Bale accuse le coup

Le capitaine des Dragons avait du mal à trouver ses mots après la défaite de son équipe contre l'Iran (0-2).

"Il n'y aucun doute là-dessus, c'est une journée difficile. On a tout donné, tout essayé. On va continuer à travailler. Cela va être difficile, mais on va essayer."

13h14 : Vos rendez-vous sur TF1 et MYTF1

Le match du jour sur TF1 mettra aux prises l'Angleterre aux Etats-Unis (20h00). Rendez-vous à 19h50 pour suivre cette rencontre en clair sur TF1.

Vous pourrez également la suivre sur le numérique avec MYTF1.

13h08 : Enfin un rouge dans ce Mondial

Cela semblait improbable, mais il n'y avait pas eu de carton rouge dans cette compétition après la fin de la 1ère journée de la phase de groupes.

C'est le gardien gallois Wayne Hennessey qui a ouvert le bal avec sa sortie improbable en-dehors de sa surface sur Mehdi Taremi. Il a fallu l'appel du VAR pour que Mario Escobar décide de mettre rouge.

13h02 : L'Iran vient à bout du pays de Galles !

Les deux équipes partaient vers un nul dans ce groupe A. Puis Wayne Hennessey a écopé du premier carton rouge de la compétition.

A 11 contre 10, la Team Melli a fait la différence dans le temps additionnel grâce à Rouzbeh Cheshmi (90e+8) et Ramin Rezaeian (90e+11).

Pays de Galles - Iran : 0-2

12h55 : La journée de vendredi en direct !

Une belle journée de football en perspective. Le Sénégal, les Pays-Bas et l'Angleterre sont sur le pont. C'est aussi veille de match des Bleus.