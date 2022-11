La Coupe du monde en direct : la compétition a commencé !

COUPE DU MONDE 2022 - TF1 vous propose de suivre toutes les actualités de la Coupe du monde ! Les dernières infos des Bleus, les stars de l’épreuve, les matches à suivre, les réactions

17h00 : Suivez Qatar - Equateur en direct !

Suivez le match d'ouverture en direct et en intégralité sur notre page live et sur MYTF1.

Suivez Qatar - Equateur EN DIRECT

Suivez Qatar - Equateur EN DIRECT VIDEO

16h55 : Le Mag - Camavinga sur Benzema : "Une grosse perte"

Pour Le Mag, le joueur du Real Madrid a évoqué le forfait sur blessure de Karim Benzema.

"C'est sûr, c'est une grosse perte, ça reste un très gros leader, notre leader offensif. Après, on a quand même de gros joueurs ici, on va essayer d'aller au bout pour lui et pour tout ceux qui ont fait forfait."

16h45 : Le Mag - Rami évoque le forfait de Benzema

Le champion du monde 2018 a évoqué le paramètre psychologique pour les athlètes.

"On est obligé de passer par des moments de doute, de tristesse. Pour moi, Karim ce n'est pas un seulement le meilleur attaquant du monde, mais c'est surtout un leader, un joueur qui est capable d'emmener son équipe avec lui, qui est capable de discuter, de canaliser."

"Et là on perd quand même un joueur dans tous ces domaines. Individuellement, on est obligé de passer par-là et de passer au-dessus."

"Ce qui va nous faire du bien aujourd'hui pour les joueurs français, c'est justement enlever un peu de pression. 'On a perdu notre meilleur attaquant, voilà ce sont des choses qui arrivent, il faut avancer avec.' "

"Il y a des joueurs qui vont prendre sa place. Voilà, il faut leur faire confiance."

16h38 : Memphis Depay absent lors du premier match des Pays-Bas



Blessé depuis la fin du mois de septembre, le joueur ne participera pas à la rencontre face au Sénégal. Son sélectionneur Louis van Gaal a confirmé qu'il n'était pas encore remis de sa blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche.

15h45 : Suivez la cérémonie d'ouverture en direct

Vous pouvez la suivre sur TF1 et sur MYTF1

14h40 : L'attaquant belge Romelu Lukaku absent lors des deux premiers matches

Alors qu'il n'a joué que 31 minutes depuis la fin du mois d'août, l'intériste est blessé à la cuisse. Il manquera les rencontres contre le Canada et le Maroc, les 23 et 27 novembre prochains.

14h25 : Coup dur pour l'Australie avant d'affronter les Bleus

Adversaires des Champions du monde en titre mardi prochain, la sélection australienne enregistre le forfait de son ailier Martin Boyle (29 ans, 19 sélections et 5 buts) suite à une blessure au genou. Marco Tilio (21 ans, 5 sélections), joueur du Melbourne City FC, a été appelé en renfort.

12h50 : Inquiétude au sein de la Roja

Alvaro Morata ne s'est pas entraîné avec la sélection espagnole ce dimanche. L'attaquant de l'Atlético Madrid s'est exercé en marge du groupe.

11:00 : Karim Benzema manquera la Coupe du Monde

La compétition commence mal pour les Bleus avec l’officialisation du forfait de Karim Benzema. Le Ballon d’Or 2022 s’est blessé samedi à la cuisse à l’entraînement.

Les premiers examens passés révèlent une absence d’environ trois semaines. Les champions du monde vont donc entamer la défense de leur titre sans l’attaquant du Real Madrid. Celui-ci est déjà rentré à Madrid.

Dans Téléfoot, le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé que le buteur de 34 ans ne sera pas remplacé.

Suivez la première journée de Coupe du monde en direct !

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre page direct pour suivre toutes les informations de la Coupe du Monde 2022 !