Coupe du monde 2022 : Le film de la journée du lundi 21 novembre !

TF1 vous propose de revenir sur l'actualité de la Coupe du monde ! La large victoire anglaise, le nul entre Américains et Gallois, le dernier mondial de Messi et Ronaldo et le succès néerlandais.

22h24 : Gareth Bale Monsieur 85%

Le numéro 11 du Pays de Galles a inscrit 85% des buts de sa sélection en compétition internationale. (Source Opta)

22h23 : Yunus Musah, record de précocité

A seulement 19 ans et 357 jours, Yunus Musah est le premier joueur de moins de 20 ans à disputer un match de Coupe du Monde pour la sélection américaine. (Source Opta)

22h15 : Etats-Unis et le Pays de Galles font match nul

Grâce à Gareth Bale, le Pays de Galle arrache le point du match nul contre les Etats-Unis. Dominés pendant l'essentiel de la rencontre, les Dragons sont revenus en toute fin de match grâce à un pénalty de l'ancien jouer du Real Madrid.

21h00: Les Etats-Unis se dirigent vers une victoire !

Grâce à un but de Timothy Weah, les Américains mènent au score à la pause face au Pays de Galles. Ils sont dans le groupe B aux côtés de l'Angleterre et de l'Iran.

19h09 : Des buteurs tardifs et record !

La réalisation du Néerlandais Davy Klaasen à la 98è minute et le but de Mehdi Taremi (90+12) pour l'Iran contre l'Angleterre sont les deux buts marqués les plus tardivement de l'histoire de la Coupe du Monde.

19h06 : Lionel Messi affirme qu'il dispute sa dernière coupe du monde !

En conférence de presse, l'attaquant du Paris Saint-Germain a non seulement rassuré sur son état physique, mais il a aussi confirmé qu'il jouait son dernier mondial.

19h00: Les Pays-Bas s'imposent contre le Sénégal (2-0)

Lors d'un match serré et très rythmés, les Néerlandais obtiennent les trois points de la victoire. Cody Gakpo (84è) et Davy Klaasssen (90+9) ont donné la victoire aux Bataves.

16h50 : L'Angleterre réalise l'un des plus grands succès de l'histoire de la Coupe du monde !

Le succès de la sélection anglaise est le premier grand résultat de la compétition. Découvrez ici quels ont été les autres plus grands scores de l'histoire de la Coupe du monde !

16h25 : Marcus Rashford était pressé !

Le joueur de Manchester United a marqué le cinquième but de sa sélection seulement 49 secondes après son entrée en jeu. Il s'agit du troisième but le plus rapide inscrit par un remplaçant dans l'histoire de la Coupe du Monde. (Source Opta)

16h15 : L'Angleterre réussit son entrée dans la compétition !

Victorieux 6-2 de l'Iran, les hommes de Gareth Southgate ont bien entamé leur Coupe du Monde. Bellingham (35è), Saka (43è et 62è), Sterling (45+1), Rahsford (71è) et Grealish (90è) ont été les buteurs anglais. Côté iranien, Mehdi Taremi a inscrit un doublé (65è et 90+13)

15h15 : 14 minutes de temps additionnel pour Angleterre - Iran

La première période de la rencontre entre les Three Lions et l'Iran s'est conclue de manière particulière : L'arbitre a donné 14 minutes de temps additionnel !

14h40 : Record de précocité en Angleterre

Auteur de l’ouverture du score contre l’Iran, Jude Bellingham est le deuxième plus jeune joueur anglais à marquer un but en coupe du monde à 19 ans et 145 jours. Il est devancé par Michael Owen, buteur lors de la Coupe du monde 1998 à 18 ans et 190 jours. (Source OPTA)

14h30 : Nouvelles rassurantes pour Lionel Messi

Lionel Messi a repris l’entraînement collectif dimanche soir. Victime d’une légère douleur musculaire au mollet, le joueur du Paris Saint-Germain s’était entraîné à l’écart du groupe ces deux derniers jours. L’Argentine affronte l’Arabie Saoudite mardi à 11h00.

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre page direct pour suivre toutes les informations de la Coupe du Monde 2022 !