COUPE DU MONDE 2019 - Les Bleues sont enfin fixées. L'équipe de France affrontera le Brésil en huitième de finale, dimanche prochain, au Havre (21h00).

La France affrontera le Brésil en huitième de finale

Les nostalgiques diront que c'était écrit. Après une nouvelle soirée haletante, le groupe F a rendu son verdict et enfin fixé les Bleues sur leur sort. Après trois jours d'attente, les Françaises ont su aux alentours de 23h00 qu'elles affronteront le Brésil en huitième de finale de leur Coupe du monde. Pourtant, le Chili s'est retrouvé à un but de leur offrir le Cameroun sur un plateau. Mais le scénario attendu a bien eu lieu.

France-Brésil, c'est un match à part et peu importe les sélections. Impossible de ne pas penser aux messieurs, et leur finale du Mondial 1998 remportée face à la Seleção, quand on se projette vers ce duel dominical. Impossible aussi de ne pas y voir un magnifique clin d’œil. Vingt-un an après la Coupe du monde 1998, les filles auront aussi droit à leur choc face à la nation où le ballon est une divinité.

Le Brésil de Marta n'est pas celui de Dunga-Bebeto et Ronaldo, ni celui de la génération Neymar, mais il ne doit pas être sous-estimé pour autant. Si le premier tour de l'équipe dirigée par Vadao n'a pas vraiment convaincu, jouer un match en phase finale réduit les écarts de niveau. On remerciera le stress, la tension et la peur de mal faire.

Avec Marta, Cristiane et Debinha, le Brésil a des atouts que d'autres sélections n'ont pas. Il est une menace à prendre très au sérieux. Sa défense, elle, laisse à désirer. C'est ce secteur défensif mal équilibré qui sera la clé du succès pour les Bleues. A condition d'être enfin efficaces.

Le face-à-face : 3-0

La France n'a jamais perdu une rencontre face au Brésil en huit confrontations. Bilan : 3 succès et 5 nuls



Ce sera la deuxième rencontre en Coupe du monde entre les deux nations : la première s'est déroulée lors du Mondial 2003 (1-1).



Les Bleues ont remporté le dernier duel face à la Seleção le 10 novembre 2018 à Nice (3-1). Les buteuses : Cascarino (23e), Bussaglia (47e), Leticia Santos (75e).

Alexandre Coiquil