La France bat le Nigeria (0-1), la Norvège qualifiée

COUPE DU MONDE 2019 - L'équipe de France a terminé son premier tour avec une victoire face au Nigeria (0-1), lundi soir à Rennes. La Norvège, vainqueur de la Corée du Sud (1-2), l'accompagne en 8e.

Groupe A : La France termine en tête après sa victoire face au Nigeria

Les Bleues reçues 3/3. Les filles de Corinne Diacre ont idéalement terminé leur premier tour avec une troisième victoire en trois rencontres après leur succès face au Nigeria, lundi soir à Rennes.

Au terme d'une rencontre fermée et heurtée, les Françaises ont tiré leur épingle du jeu en fin de rencontre grâce à un penalty, tiré à deux reprises suite à une faute de ligne de la gardienne du Nigeria prise par la patrouille du VAR, qui fera débat. C'est Wendie Renard qui a transformé ce penalty et marqué son troisième but de la compétition.

Groupe A : La Norvège accompagne la France

La Norvège a aussi validé son billet pour la phase finale après sa victoire face à Corée du Sud à Reims (1-2).

Tout a été une histoire de penaltys : Caroline Graham Hansen (4e), qui a marqué le penalty le plus précoce de l'histoire de la compétition, et Isabell Herlovsen (50e) ont mis leur équipe à l'abri.

Le superbe but inscrit par Minji Yeo n'a servi à rien pour la Corée. La sélection du continent asiatique a vu son parcours en Coupe du monde prendre fin.

Le classement du groupe A