La gardienne de la Thaïlande remercie Carli Lloyd

COUPE DU MONDE 2019 - La gardienne de la Thaïlande a remercié Carli Lloyd sur Twitter pour ses mots de réconfort après la défaite historique de sa sélection (13-0).

Après la polémique, la paix des braves. Sous le feu des projecteurs pour avoir encaissé 13 buts lors de la rencontre Etats-unis / Thaïlande en début de semaine, la gardienne Sukanya Chor Charoenying est venue apaiser la situation concernant la polémique des célébrations de buts des joueuses de Team USA.

Sur Twitter, la gardienne de la Thaïlande est tout simplement venue remercier Carli Lloyd, auteure du dernier but de la rencontre. L'expérimentée attaquante était venue lui parler après le coup de sifflet final. "Merci beaucoup Lloyd. Tes mots m'ont rendu plus forte", a-t-elle écrit. "Continue de briller lors de cette compétition. Je me suis retrouvée dans la pire situation possible, en étant abattue. Mais cela a été la plus grand expérience de ma vie."

Carli Lloyd lui a ensuite répondu sur le célèbre réseau social à l'oiseau bleu. "Ce que tu dois faire tous les jours, c'est donner le meilleur de toi-même. Continuer de lutter et ne lâche jamais. Il reste encore deux matches à jouer."