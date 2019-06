La Norvège a trouvé la parade pour stopper Renard

Comment s’entraîner à stopper Wendie Renard ? L’équipe de Norvège a trouvé la solution. Et c'est plutôt original.

Il est temps de faire les présentations avec Terje Skele. A 31 ans, le longiligne chef de presse de l’équipe de Norvège a trouvé un nouveau job bien loin de ses préoccupations quotidiennes. L’homme de 31 ans, journaliste de formation, a en effet servi de "Wendie Renard" à la sélection féminine de Norvège lors de ses entraînements avant de défier la France, mercredi, à Nice. C’est la chaîne norvégienne TV2, où a officié Skele jusqu’en 2015, qui a rapporté l’information.

La sélection scandinave a en effet concentré ses efforts pour s’entraîner à défendre sur les coups de pied arrêtés. Car Renard, 1,87m, fait peur. La Lyonnaise a déjà marqué deux buts dans cette Coupe du monde lors du match d'ouverture face à la Corée du Sud. Deux réalisations marquées de la tête, sur corner. Forcément, les 1,96m de Skele sont tombés à pic pour faire une répétition générale sur les phases arrêtées. Un grand champion de tennis suisse, né à Bâle, l'a souvent répété : ce sont les détails qui font la différence.

"J’ai reçu comme mission de devenir Wendie Renard"

"C’est l’entraîneur des gardiens Roger Eskeland qui est venu me voir. Il m’a dit qu’il pourrait avoir besoin de mon aide pour un travail spécifique. Et comme la séance d’entraînement était fermée aux médias, j’étais disponible", a expliqué Skele à TV2. "J’ai reçu comme mission de devenir Wendie Renard. C’est une excellente joueuse, alors ça a été difficile pour moi d’être à la hauteur. Mais je suppose qu’elles auront plus de mal à l’arrêter que moi. J’ai essayé de faire au mieux."

Commentaire du sélectionneur Martin Sjögren sur cet entraînement original. "On a d'abord pensé qu’on devait lui enfiler une perruque (rires). Mais on l’a bien utilisé en ce sens. C’est un homme polyvalent, il sait tout faire. Mais je pense que Renard est une meilleure joueuse que lui."

Alexandre Coiquil

Crédits photo : Instagram de Terje Skele