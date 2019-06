La Norvège élimine l'Australie aux tirs au but après un superbe match

COUPE DU MONDE - L'équipe de Norvège a obtenu sa qualification pour les quarts de finale aux tirs au but face à l'Australie (1-1, 4-1 tab).

La file en quarts de finale après un match dantesque

Ce Norvège-Australie, on en parlera encore dans un moment. Au terme d'une rencontre de grande qualité, et indécise, la sélection norvégienne a obtenu sa qualification pour les quarts de finale de la compétition, samedi soir, à Nice, après une séance de tirs au but (1-1, 4-1 tab).

Obligées de passer par la prolongation, puis cette séance de tirs au but, les deux sélections ont offert un superbe match de football à Nice. Un match bouclé avec 41 tirs au total, ce qui est énorme (22 pour Norvège, 19 pour l'Australie). De la 1re à la 122e minute, on ne s'est jamais ennuyé.

Ouvert et rythmé ce deuxième huitième de finale a également proposé un scénario à suspense. La Norvège a d'abord ouvert le score, contre le cours du jeu, grâce à Isabell Herlovsen (31e), en usant de son adresse sur les phases de contre, avant de contrôler le score. Une tactique qui n'a pas marché sur la durée. Plus dangereuses dans l'ensemble, sans avoir le contrôle du ballon, les Norvégiennes ont fait un vainqueur logique.

L'Australie, loin de démériter, a finalement trouvé l'ouverture grâce à un coup de pied arrêté. C'est Elise Kellond-Knight qui a égalisé à la 83e minute de la rencontre grâce à un corner rentrant. En prolongation, la sélection menée par Sam Kerr a bien démarré, avant de subir un contre-coup physique et terminer le match à dix suite à l'expulsion d'Alanna Kennedy (104e). Agréable à voir jouer, cette sélection australienne repart chez elle avec d'énormes regrets. Il y avait clairement la place pour faire mieux.

Alexandre Coiquil