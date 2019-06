La Suède cartonne la Thailande et file en huitième

COUPE DU MONDE 2019 - La Suède a validé son billet pour les huitièmes de finale après son large succès contre la Thailande (5-1), dimanche, à Nice.

Groupe F - Suède / Thaïlande 5-1

Les buts : Sembrant (6e), Asllani (19e), Rolfo(42e), Hurtig (81e), Rubensson (90e+6 s.p) / Sungngoen (90e+1)

La Suède a fait le travail. Très large vainqueur de la Thaïlande (5-1), dimanche après-midi, à Nice, la sélection dirigée par Peter Gerhardsson a décroché son billet pour les huitièmes de finale. C'est la sixième fois de son histoire que la Suède accède à la phase finale de la compétition.

Auteure de son deuxième but de la compétition à la 19e minute de la rencontre, Kosovare Asllani, élue joueuse du match, s'est satisfaite de cette victoire. “C'est toujours agréable de marquer, et ça l'est encore plus quand il y a cinq buteuses différentes”, a-t-elle réagi après la victoire.

Ce match à sens unique a été "sauvé" par le but de la Thaïlande dans le temps additionnel. Lancée en profondeur sur le côté droit, Kanjana Sungngoen a fusillé Hedvig Lindahl d'une frappe du droit et marqué le premier but de la compétition pour la sélection du continent asiatique. Un petit événement vu le faible niveau de cette équipe.

Le classement du groupe F

Suède : 6 points (+6) Etats-Unis : 3 points (+13) Chili : 0 point (-2) Thaïlande : 0 point (-17)

Le calendrier du groupe F

Dimanche 16 juin

18h00 : Etats-Unis - Chili (à suivre sur TMC)



Jeudi 20 juin

21h00 : Suède - Etats-Unis (à suivre sur TMC)

21h00 : Thaïlande - Chili