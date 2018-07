La! Lalalaalala! Gloria Gaynor, la "marraine" de France 98 félicite les Bleus

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Vous vous rappelez forcément du tube "I Will Survive", hymne autoproclamé des Bleus champions du monde en 1998 ? Vingt ans plus tard, son interprète Gloria Gaynor a tenu à saluer la qualification des hommes de Didier Deschamps pour la finale du Mondial 2018, mardi après leur victoire sur la Belgique (1-0).

Si dans les stades russes où évoluent les Bleus, il faut bien reconnaître qu'on entend plutôt "Magic in the air" du groupe Magic System, le tube de la reine du disco demeure lié ad vitam aeternam à la victoire du 12 juillet 1998. Et la chanteuse non plus n'a pas oublié. "Félicitations à l'équipe de France", a tweeté la chanteuse, signant son message "Votre marraine".