L'Allemagne bat le Nigeria et file en quarts de finale

COUPE DU MONDE 2019 - L’Allemagne s’est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire face au Nigeria, samedi, à Grenoble (3-0).

Le premier ticket pour les quarts est pour l'Allemagne

La Mannschaft a haussé le ton. Attendue de pied ferme après son premier tour inégal, l’équipe d’Allemagne a passé le test des huitièmes de finale avec succès. Large vainqueur d’une faible équipe du Nigeria (3-0), samedi, au stade des Alpes de Grenoble, la sélection allemande a fait preuve d’une maîtrise totale des événements.

Les championnes du monde 2003 et 2007 ont plié le match en l’espace de sept minutes. Aux commandes de la rencontre grâce au but d’Alexandra Popp (20e), les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg ont ensuite doublé la mise à la 27e minute grâce à un penalty de Sara Däbritz. Lea Schüller (82e), à la suite d'une passe ratée de Halimatu Ayinde en direction de sa gardienne, a marqué le dernier but en fin de rencontre.

L’autre acteur de cette première période a été le VAR. L’assistance vidéo à l’arbitrage a accordé le premier but aux Allemandes, après une suspicion de hors-jeu et permis à l’arbitre de siffler penalty après une intervention illicite (un coup de crampon sur le genou) d’Evelyn Nwabuoko sur Lina Magull. Utilisé à quatre reprises lors de premier huitième de finale, le VAR n’a cette fois apporté aucune polémique. C’est une victoire en soi.

Alexandre Coiquil