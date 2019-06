L'Angleterre écrase la Norvège et obtient son billet pour la demie

COUPE DU MONDE 2019 - Supérieure à la Norvège, l'Angleterre a logiquement décroché son billet pour les demi-finales après sa victoire au stade Océane, au Havre, jeudi soir (0-3).

Norvège-Angleterre : L'Angleterre était seule au monde

Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. L'équipe d'Angleterre a logiquement décroché son billet pour le dernier carré, jeudi soir au Havre, après avoir écrasé la Norvège (0-3).

Troisième de l'édition 2015 jouée au Canada, la sélection de Phil Neville a validé sa qualification avec un succès par trois buts d'écart, preuve ultime qu'il n'y avait pas photo entre ces deux équipes.

Hormis sur quelques ballons de contre, les Lionnes ont peu concédé dans l'ensemble. Les coéquipières de Fran Kirby ont mis leur patte sur ce quart de finale dominé de la première à la dernière minute.

Jill Scott (3e), Ellen White (40e) et Lucy Bronze (57e) ont marqué les trois buts anglais sur la pelouse du stade Océane. Nikita Parris a, elle, raté un penalty en fin de rencontre (83e). Cela n'a rien enlevé à son excellente prestation.

Le chiffre à retenir : 6

Auteure du 2e but à la 40e minute, Ellen White est devenue la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection d'Angleterre en Coupe du monde (6 buts).

Elles / ils ont dit

Lucy Bronze, défenseur de l'Angleterre et élu joueuse du match

"C'est quelque chose qu'on avait travaillé, encore brièvement ce matin. On a juste vu qu'il y avait de l'espace et il suffisait de bien donner la balle. "

Sur la demie à Lyon, où elle joue en club

"Quand j'ai signé à Lyon, il y a deux ans, le rêve était d'y jouer en Coupe du monde. Et finalement, deux ans plus tard, le rêve devient réalité. Je suis très impatiente, c'est ma maison. C'est un stade que j'aime, j'aime y jouer et c'est une ville que j'adore."

Sur ses progrès

"Il y a quatre ans, j'étais peut-être une surprise pour tout le monde, mais pas pour moi. J'avais vraiment la conviction que j'étais capable d'élever mon niveau de jeu. Je savais qu'il y avait des choses à travailler pour devenir la meilleure joueuse possible, mais c'est pareil aujourd'hui, j'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même."

Martin Sjögren, sélectionneur de la Norvège

"On a perdu contre une équipe meilleure que nous. Bien sûr, nous pension pouvoir faire mal à l'Angleterre, mais à ce stade de la compétition, toutes les équipes sont très, très bonnes. Mais nous avons tout de même joué un bon football dans ce tournoi. Je suis assez satisfait et fier de la façon dont les joueuses ont représenté la Norvège."

"Bien sûr, nous aurions aimé poursuivre le tournoi, mais l'Angleterre était meilleure et mérite de passer. Le but tôt dans le match a été un tournant et le deuxième en fin de première période a été dur à encaisser. Nous avons essayé en seconde période de rallumer la flamme et l'espoir. Nous savions que si nous marquions, l'espoir reviendrait."

"Mais le but n'est pas venu et le troisième but anglais a été celui de trop. On a continué à faire des efforts et on s'est battu jusqu'à la fin, ce qui est positif pour nous. Nous voulons donner l'image d'une équipe qui joue bien même quand elle perd."

Alexandre Coiquil