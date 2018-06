Les larmes de Julen Lopetegui lors de sa présentation au Real Madrid

Par Amandine REBOURG | Ecrit pour TF1 |

Il est arrivé de Russie tout sourire au stade Santiago-Barnabeu, en compagnie de sa femme et de ses trois enfants, pour être présenté comme nouvel entraîneur du Real Madrid. Julen Lopetegui n'a pu s'empêcher d'évoquer son limogeage, aussi soudain qu'inattendu, à deux jours de l'ouverture du Mondial. Une séquence pleine d'émotion pour l'ex-sélectionneur de la Roja.

"Hier a été le jour le plus triste de ma vie depuis la mort de ma mère. Mais aujourd'hui est le jour le plus heureux", a-t-il déclaré, des sanglots dans la voix. "Nous sommes convaincus que nous avons agi d'une manière absolument honnête et absolument claire." Et d'ajouter : "J'aurais aimé que Rubiales ait fait les choses d'une autre manière."

Le Real Madrid se défend

Ce limogeage a été décidé par le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, qui, ulcéré d'avoir appris ce départ - initialement prévu après le Mondial - "cinq minutes" avant la publication du communiqué du Real, a tenu à réagir immédiatement. "Une absurde réaction d'orgueil mal placée", a jugé Florentino Per, le président de la "Maison Blanche", qui s'est défendu d'avoir mis la sélection espagnole en difficulté, assurant qu'il s'agissait d'un "acte de transparence".