Le beau message de Kylian Mbappé pour Pelé : "Priez pour le Roi"

COUPE DU MONDE 2022 - Dans un post sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a eu une pensée pour Pelé, hospitalisé depuis mardi dernier pour des problèmes de santé.

Kylian Mbappé n'oublie pas le "Roi Pelé". L'attaquant de l'équipe de France a adressé ses meilleures pensées pour la légende du football brésilienne, actuellement hospitalisée. Le joueur du PSG a écrit : "Pray for the King" - (Priez pour le Roi) - avec la mention du compte de Pelé.

Pelé avait été admis, mardi, à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Son infection respiratoire est "traitée par des antibiotiques", avaient précisé les médecins.

"C'est une inspiration dans notre sport"

De son côté, le capitaine anglais Harry Kane a lui aussi évoqué l'état de santé du Brésilien en conférence de presse.

"On envoie évidemment toutes nos pensées à lui (Pelé) et à sa famille. C'est une inspiration dans notre sport, un joueur incroyable et une personnalité incroyable", a-t-il déclaré à la veille du hitième de finale des Anglais contre le Sénégal.

La Coupe du monde pense également au "Roi"

La ville de Doha, où se déroule actuellement le Mondial 2022, a orné samedi plusieurs de ses bâtiments d'une photo de Pelé, actuellement hospitalisé au Brésil pour une "infection respiratoire", avec un message lui souhaitant un rétablissement rapide, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Autour du stade de Lusail, au nord de la ville, où se jouera notamment la finale, ou encore sur la célèbre Tour Aspire, non loin du stade Khalifa, une image de Pelé, de trois-quart dos, vêtu d'un maillot vert avec son célèbre N.10, est diffusée avec ces mots "Get well soon" (Récupère vite).

A.C avec AFP