Le Brésil bat l'Italie, l'Australie et Kerr écrasent la Jamaïque

COUPE DU MONDE 2019 - Le Brésil a bien terminé son premier tour avec un succès face à l'Italie, mardi soir (0-1). De son côté, l'Australie a écrasé la Jamaïque (1-4) grâce à un quadruplé de Sam Kerr.

Groupe C - Le Brésil bat l'Italie et se qualifie en huitième de finale

Le Brésil a retrouvé ses esprits. Surprise par l'Australie lors de sa deuxième sortie de la compétition (2-3), la Seleção a battu l'Italie lors de la troisième et dernière journée du 1er tour (0-1). Les joueuses de Vadao ont pris la 3e place du groupe C derrière, la Squadra et l'Australie.

Longtemps accroché par l'Italie à Valenciennes, le Brésil a débloqué le tableau d'affichage grâce à un but sur penalty marqué par Marta (74e). La capitaine a marqué son 17e but dans la compétition, record absolu en Coupe du monde.

Groupe C - Kerr claque un quadruplé contre la Jamaïque

Dans l'autre rencontre, l'Australie a enchaîné avec un deuxième succès consécutif dans la compétition face à une Jamaïque d'abord faible, puis surprenante.

Remporté avec un écart de trois buts, ce match a été le chef d'oeuvre de Samantha Kerr. L'Australienne a marqué un magnifique quadruplé, le tout premier de l'histoire des "Matildas", pour porter son équipe vers les huitièmes de finale (11e, 42e, 69e, 83e).

