Le Canada s'offre la Nouvelle-Zélande

Le Canada s’est logiquement imposé face à la Nouvelle-Zélande (2-0) ce samedi soir, pour son deuxième match dans le groupe E, grâce à des réalisations de Jessie Fleming et Nichelle Prince.

Malgré la victoire face au Cameroun pour leur entrée en lice, l’impression laissée par les Canadiennes était quelque peu mitigée. Si tout n’a pas été parfait ce samedi, elles ont une fois de plus assuré l’essentiel face à une modeste équipe néo-zélandaise. Dans leur 4-4-2 habituel, les Canucks ont imposé leur patte au fil des minutes. Après une entame où les deux équipes ont eu un long round d’observation, les joueuses Canadiennes ont commencé à s’installer dans le camp adverse. Les Canadiennes ont entamé le second acte de la meilleure des manières en prenant de vitesse la défense adverse. Le Canada a d’abord ouvert le score grâce à un but de Jessie Fleming sur un service de Nichelle Prince (48e). Cette dernière s’est ensuite illustrée en inscrivant le but de la victoire pour les Canucks (79e). Les Canadiennes devront se défaire des Pays-Bas pour s’emparer de la première place du groupe E.

Groupe E :

Pays-Bas (6 pts) (+4)

Canada (6 pts) (+3)

Nouvelle-Zélande (0 pts)

Cameroun (0 pts)

Farid Sarr