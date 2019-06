COUPE DU MONDE 2019 - Revivez en images la joie de l'équipe du Nigeria lorsqu'elle a appris sa qualification pour les huitièmes de finale.

Le Nigeria apprend sa qualification pour les huitièmes à l'hôtel

On avait quitté le Nigeria en colère. Frustrées par la double intervention du VAR lors de leur rencontre perdue face à l'équipe de France à Rennes (0-1), lundi dernier, les "Super Falcons" ont radicalement changé d'humeur jeudi soir en apprenant leur qualification pour la phase finale dans les couloirs de leur hôtel.

Pendues aux écrans de télévision, la sélection a vécu une soirée bien chargée en émotions dans un endroit a priori improbable. Et devant un match tout aussi improbable : Thaïlande-Chili. Ces émotions ont d'abord été positives vu les difficultés rencontrées par le Chili pour la différence face à la Thaïlande. Puis cela été plus compliqué à 0-2 en faveur des Chiliennes. Un penalty raté, et quelques situations mal négociées plus tard, et c'est tout un hôtel qui a tremblé. Cela valait bien le coup d'attendre trois jours, puis 98 minutes.

Après le bonheur, le football. Le Nigeria, qui s'est largement montré au niveau lors de ce premier tour, va se coltiner un monument en huitième, l'Allemagne. Forcément, après une telle scène, on a des envies d'exploit.

Alexandre Coiquil