Le programme des demi-finales

Le contexte : C’est assurément l’une des plus belles affiches qui existent dans le monde du football féminin. Les Américaines et les Anglaises, sont habituées aux grands rendez-vous et les voir encore présentes à ce stade de la compétition représente tout sauf une surprise. Pour se hisser en demi-finale, les Anglaises sont sorties premières du groupe D avec 3 victoires de rang. Elles se sont ensuite imposées largement face au Cameroun puis la Norvège sur le même score à chaque fois (3-0).

Les États-Unis ont déjà un record dans leur besace : celui de la plus large victoire de l’histoire de la Coupe du monde. Un de plus, acquis grâce à son très large succès face à la Thaïlande (13-0), lors de son premier match dans la compétition. Depuis les Américaines ont remporté tous leurs matches, sans jamais lever le pied avec un total de 22 buts. Des chiffres qui donnent le tournis et qui confirment leur statut de favorites.