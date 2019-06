Les chiffres de mardi : Alex Morgan et Team USA en mode records

COUPE DU MONDE 2019 - Votre format des chiffres de la journée se transforme en un épisode spécial Etats-Unis pour la journée de mardi. "Uncle Sam" time.

13

Les Etats-Unis ont signé la plus grosse victoire de l'histoire de la Coupe du monde féminine face à la Thaïlande à Reims avec cet improbable 13-0.



Les Américaines ont effacé des tablettes le match Allemagne - Argentine de 2007 (11-0).

Les plus larges victoires de l'histoire de la Coupe du monde féminine :

Etats-Unis - Thaïlande : 13-0 (2019) Allemagne - Argentine : 11-0 (2007) Allemagne - Côte d'Ivoire : 10-0 (2015) Suisse - Equateur : 10-1 (2015) Japon - Suède : 0-8 (1991) Norvège - Nigeria : 8-0 (1995)

13 / 9

Les Américaines ont donc battu le record du plus gros score / écart du Mondial féminin. Notons que les messieurs n'ont jamais fait mieux.

Le plus gros écart dans un match de Coupe du monde chez les messieurs a été de 9 buts. Cela est arrivé trois fois dans l'histoire en 1954, 1974 et 1982.

Les plus larges victoires de l'histoire de la Coupe du monde masculine :

Hongrie - Corée du Sud : 9-0 (1954) Yougoslavie - Zaïre : 9-0 (1974) Hongrie - El Salvador : 10-1 (1982)

5

Avec son quintuplé face à la Thaïlande, Alex Morgan est devenue la deuxième joueuse de l'histoire du Mondial à marquer cinq buts lors d'un même match.

Elle a égalé le record de sa compatriote Michelle Akers, auteure du premier quintuplé de l'histoire en 1991.

Elles ont marqué un quintuplé en Coupe du monde :

Michelle Akers (Etats-Unis - Taipei chinois : 7-0, 1/4 de finale 1991)

Alex Morgan (Etats-Unis - Thaïlande : 13-0, Phase de groupes 2019)





4

Avant de devenir la deuxième joueuse à marquer un quintuplé, Alex Morgan était devenue la 4e joueuse à marquer un triplé pour les Etats-Unis en Coupe du monde.

Michelle Akers (Taipei chinois, 1991)

Carin Gabarra (Allemagne, 1991)

Carli Lloyd (Japon, 2015)

Alex Morgan (Thaïlande, 2019)

Il ne reste plus qu'une seule joueuse à Team USA pour rattraper l'Allemagne et ses cinq joueuses avec un triplé en poche.

Inka Grings (Mexique, 1999)

Sandra Smisek (Mexique, 2007)

Birgit Prinz (Argentine, 2007)

Anja Mittag (Côte d'Ivoire, 2015)

Celia Sasic (Côte d'Ivoire, 2015)

6

C'est le nombre de minutes passées entre le 4e et le 7e but des Etats-Unis face à la Thaïlande : 50e, 53e, 54e, 56e.



Jamais quatre buts n'avaient été marqués aussi rapidement en Coupe du monde féminine.

36, 330

Auteure du dernier but face à la Thaïlande (à la 90e+2), Carli Lloyd est devenue la plus vieille buteuse de l'histoire de la sélection des Etats-Unis en Coupe du monde à 36 ans et 330 jours.

Elle n'a pas battu le record de la Brésilienne Formiga, buteuse à 37 ans et 98 jours en 2015 face à la Corée du Sud.

Les plus vieilles buteuses de l'histoire de la Coupe du monde féminine :

Formiga (Brésil) : 37 ans et 98 jours (Corée du Sud, 2015) Carli Lloyd (Etats-Unis) : 36 ans, 330 jours (Thaïlande, 2019) Kristine Lilly (Etats-unis) : 36 ans, 62 jours (Angleterre, 2007) Charmaine Hooper (Canada) : 35 ans, 260 jours (Chine, 2003) Perpetua Nkwocha (Nigeria) : 35 ans, 183 jours (Canada, 2011)

5

Autre record pour Carli Lloyd. La joueuse du Sky Blue FC a marqué lors de son cinquième match consécutif au Mondial. Un record en sélection des Etats-Unis.

800

Samanta Mewis a marqué le 800e but de l'histoire de la Coupe du monde à la 54e minute du succès face à la Thaïlande (807 au total).

