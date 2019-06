Les joueuses du Cameroun s'arrêtent de jouer après l'annulation d'un but par le VAR

COUPE DU MONDE 2019 - Revivez en images l'incroyable séquence du but refusé au Cameroun par le VAR lors de la seconde période du huitième de finale entre l'Angleterre et le Cameroun.

Angleterre-Cameroun : Polémique pour quelques centimètres

On ne parlera que de ça pendant un moment. La rencontre entre l'Angleterre et le Cameroun a été stoppée pendant plusieurs minutes après l'annulation de la réduction du score par le VAR à la 49e minute de la rencontre.

Ce sont les joueuses du Cameroun qui ont décidé de stopper le jeu pour demander des explications au corps arbitral. Les Camerounaises ont montré leur colère que ce soit depuis le banc de touche ou sur le terrain. Venues sur la ligne de touche, elles ont protesté, en vain.

Moment fort de cette séquence : l'étreinte donnée par le sélectionneur du Cameroun, Alain Djeufma, à Ajara Nchout, qui avait marqué ce but 2-1, afin de la calmer et la reconcentrer. Un but de l'espoir qui n'a jamais eu lieu.

Alexandre Coiquil