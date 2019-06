Les Pays-Bas se qualifient pour les huitièmes en domptant le Cameroun

Les Pays-Bas ont remporté une victoire précieuse ce samedi face au Cameroun dans le groupe E (3-1), grâce à des réalisations de Viviane Miedema et Dominique Bloddworth. Les Oranje sont en huitièmes.

Après un premier match de Coupe du monde poussif, conclu par une victoire dans le temps additionnel face à une modeste équipe néo-zélandaise (1-0), les Pays-Bas ont présenté un visage plus conquérant face au Cameroun. Même si tout n’a pas été parfait. Disposées dans un 4-3-3 au coup d’envoi, les joueuses de Sarina Wiegman ont dû faire étalage de leur technique pour surmonter le défi physique imposé par les Camerounaises. Idéalement servi par un centre fort de Van de Sanden, Viviane Miedema ne s’est pas priée pour faire trembler les filets, d’une sublime tête décroisée (41e). Mais les Camerounaises n’ont pas douté longtemps et ont quasiment signé le but de l’égalisation, quasiment dans la foulée grâce à leur joueuse vedette. Après avoir déposé la défense néerlandaise suite à un bon débordement, Gabrielle Onguéné (45e) a relancé les siennes.

Miedema voit double et scelle la victoire des Pays-Bas

Le premier acte a été mitigé, le second acte a été pour sa part nettement à l’avantage des championnes d’Europe en titre. Agressif sur le porteur du ballon dès l’entame de la reprise, les Oranje ont affirmé d’avantage leur style. Dépassés techniquement, les Lionnes idomptables ont fini par laisser des brèches au sein de leur défense. Dominique Bloodworth a dégainé la première (48e), profitant d’un moment de flottement au sein de l’arrière garde camerounaise, Viviane Miedema a pour sa part fini le travail en fin de rencontre et signé par la même occasion le doublé (85e). Une victoire nette. Pour le Cameroun (troisième du groupe E avec 0 points), tout n’est peut-être pas encore fini mais la victoire face à la Nouvelle Zélande, son prochain adversaire, est désormais impérative. Si les joueuses d’Alain Djeumfa finissent meilleures troisièmes, l’aventure se poursuivra.

Farid Sarr

Groupe E :

Pays-Bas (6 pts)

Canada (3 pts)

Nouvelle-Zélande (0 pts)

Cameroun (0 pts)