Coupe du Monde 2022 - Lionel Messi : "Ma dernière Coupe du Monde"

Coupe du monde 2022 - En conférence de presse, Lionel Messi a tenu à rassurer sur son état de forme. L’attaquant argentin a également évoqué les ambitions de sa sélection.

La planète football était soucieuse de la condition physique du joueur du Paris Saint-Germain. Mais Lionel Messi a rassuré ses supporters en affirmant qu’il se sentait bien. Petit florilège des déclarations de l’attaquant argentin.

Coupe du monde : Calendrier, horaires, programme TV des matches sur TF1

Sur son état de forme

"Je me sens très bien. Je traverse une bonne période, sur le plan personnel comme physiquement. J'ai entendu qu'on a beaucoup commenté le fait que je me suis entrainé à part, etc. J'ai reçu un coup, c'était par précaution, mais rien de grave."

Sur sa cinquième coupe du monde

"C'est une période de la saison différente, on n'arrive pas physiquement dans la même situation. Habituellement, on a presque un mois pour se préparer. Là c'est différent, on va vite entrer dans la compétition. On savait que ça allait se passer comme ça. Ça reste toujours spécial de jouer une Coupe du monde. Ce sera la dernière pour moi, ma dernière opportunité d'atteindre ce grand rêve qu'on a tous."

Sur les débuts de l’Albiceleste dans le tournoi

"On espère pouvoir continuer de faire ce qu'on fait depuis un certain temps avec cette équipe. Mais ce sera une partie difficile. Beaucoup, dans ce groupe, disputeront leur première Coupe du monde, il peut y avoir de la nervosité. Mais une fois passé les cinq premières minutes, on essaiera d'aller chercher ce qu'on est venus chercher. En respectant l'adversaire, comme toujours."

Sur les différences avec les deux dernières coupes du monde

"Je ne sais pas si on est meilleurs, mais on arrive sur une dynamique de victoire et cela nous apporte plus de tranquillité. On travaille de manière différente, les gens sont mois anxieux. Ça me rappelle beaucoup le groupe de 2014, qui était très similaire, très uni, qui savait ce qu'il voulait quand il sortait sur le terrain."