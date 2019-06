L'Italie cartonne la Jamaïque et file en huitième

COUPE DU MONDE 2019 - Pour sa deuxième sortie de la compétition, l'Italie a pulvérisé une faible Jamaïque, vendredi, à Reims et assuré sa qualification en huitième de finale.

Groupe C - Jamaïque / Italie

Les buts : Girelli (12e s.p, 25e, 46e), Galli (71e, 81e)

L'Italie rejoint le plateau des huitièmes de finale. La sélection européenne a validé son billet pour la phase finale, vendredi, en début de soirée, après son carton face à la Jamaïque (0-5). Impitoyables, les filles de Milena Bertolini ont passé cinq buts aux "Reggae Girlz" devant le public du stade Auguste-Delaune de Reims.

Le score a d'ailleurs été un peu lourd. Si l'Italie a fait un vainqueur logique, son adversaire du jour n'a pas été catastrophique non plus. Lancée dans la partie par le penalty de Cristiana Girelli, les Transalpines ont fait preuve d'une belle efficacité devant le but. Girelli s'est d'ailleurs offert un triplé. Entrée à la 65e minute, Aurora Galli s'est, elle, offert un doublé.

Peu équilibrées, les Jamaïcaines ont quand même montré de belle dispositions offensives. Avec 12 tirs tentés, dont 2 cadrés, elles ont indéniablement été entreprenantes. Elles viseront une des quatre places de meilleurs 3e lors de la dernière journée face à l'Australie de Sam Kerr, mardi prochain à Grenoble.

Alexandre Coiquil