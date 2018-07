Lloris - Courtois : le (vrai) duel au sommet de France-Belgique

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

A trois jours du choc de ses demi-finales entre la France et la Belgique, à 20h sur TF1, tous les regards se posent sur les deux armadas offensives, particulièrement impressionnantes. Pourtant, la rencontre pourrait se jouer sur la prestation des deux portiers, Hugo Lloris et Thibaut Courtois.

En dépit de la présence d’attaquants de classe mondiale tels qu’Eden Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud, le duel de ce choc des demi-finales entre la Belgique et la France pourrait se disputer dans les cages, avec Thibaut Courtois d’un côté, et Hugo Lloris de l’autre. Décisifs lors des quarts de finale face au Brésil et l’Uruguay, les deux portiers réalisent jusqu’ici un Mondial de très bonne facture. Joint par LCI, le responsable des gardiens officiant à Chelsea, le Français Christophe Lollichon, a accepté de nous parler de ce duel avant l'heure.

Selon l'ancien entraîneur des gardiens du Stade Rennais, Thibaut Courtois est "le gardien le plus talentueux aujourd’hui dans le monde du football." "C’est le plus talentueux de tous, c’est évident mais il faut qu’il en soit conscient. Il réalise une très bonne Coupe du monde", explique Lollichon avant d'évoquer les principales différences entre le portier belge et Hugo Lloris : "Il y a d’abord une différence de morphologie, Thibaut fait 1m99, contre 1m87-88 pour Hugo Lloris. Il y a donc une envergure beaucoup plus importante chez Thibaut Courtois. Courtois est capable de jouer assez haut pour bien gérer la profondeur. Hugo est plus un gardien qui est dans la réaction, qui est très très fort sur sa ligne, comme il l’a de nouveau montré face à l’Uruguay vendredi (2-0). De par son envergure et sa qualité de détente, Thibaut couvre beaucoup plus d’espace. Mais les deux sont des gardiens de haut niveau."





Varane, le premier verrou de Lloris

"Au niveau du jeu au pied, je pense que Thibaut a un potentiel énorme s’il est en pleine confiance, il est techniquement très bon. Il a également une très bonne technique de déviation, un point sur lequel Lloris a peut-être un petit souci. La preuve, sur l’arrêt qu’il réalise hier, il remet le ballon en jeu dans les pieds de l’adversaire (ndlr : Romelu Lukaku) alors qu’il avait la possibilité éventuelle de dévier le ballon un peu plus loin", détaille Lollichon, qui estime qu'Hugo Lloris est très bien entouré en défense : "Hugo Lloris bénéficie d’un joueur devant lui qui est en train de prendre des responsabilités énormes, c’est Varane. Il est en train de prendre la mesure du rôle de leader qu’il peut avoir en défense centrale."

Avant d'ajouter : "J’ai cette impression que l’équipe de France est en train de se stabiliser défensivement avec notamment les deux latéraux qui étaient inconnus il y a encore six mois et qui sont en train de faire un très bon Mondial, à savoir Pavard et Hernandez. Umtiti doit toutefois veiller à ne pas penser qu’il joue avec le Barça mais avec les Bleus, à ne pas prendre trop de risques dans la relance. Mais je suis sûr que Deschamps va régler ces détails."





Une défense à 5 pour protéger Courtois

Après la défense française, Lollichon a également évoqué le système défensif des Diables Rouges : "Hier soir, on a vu une défense belge extrêmement groupée qui était soit-disant à 3, mais c’était plus souvent une défense à 5 ou à 6 qui s'est dressée devant Courtois, bloquant les espaces. Il y avait un regroupement de joueurs très bas dont Thomas Meunier, qui sera suspendu contre nous. Martinez va devoir réajuster quelque peu sa tactique parce que son absence va peser."

"Je ne sais s’il y a une défense plus performante que l’autre dans la mesure où ils n’ont pas encore, peut-être à part le Brésil pour la Belgique, affronté de grands attaquants", se questionne-t-il. Selon lui, le France-Belgique de mardi fera office de première véritable opposition sur le plan offensif, pour les deux équipes : "Mardi, cela va être intéressant, on va affronter les De Bruyne, Lukaku, qui pèse énormément sur les défenses, Hazard… Il ne va pas falloir leur laisser trop d’espaces. C’est un excellent test pour les deux équipes."