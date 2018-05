Lucien Favre juge le niveau de l'équipe de France

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Nouvel entraîneur du Borussia Dortmund après avoir fait un excellent travail à l'OGC Nice, Lucien Favre a accordé une interview à nos confrères allemands de Sportbuzzer.

Favre ne s'enflamme pas pour la France et l'Allemagne

Dans cet entretien, Lucien Favre donne son avis sur les favoris du Mondial 2018. Et concernant l'équipe de France il se montre prudent : "La France a évidemment une qualité incroyable, mais ils doivent encore prouver qu'ils sont aussi une équipe, parce que dans un tournoi c'est cela qui fait la différence".

Par ailleurs, Lucien Favre ne place l'Allemagne comme prétendante à sa propre succession : "Pour moi l'Allemagne n'est pas favorite. Il ne faut pas oublier la somme d'expérience et de qualité qui a été perdue depuis 2014. Je pense à Philipp Lahm, à Bastian Schweinsteiger, à Miroslav Klose, et aussi à Per Mertesacker et Benedikt Höwedes. L'Allemagne a évidemment de nouveau une très bonne équipe, mais elle aussi va découvrir combien il est difficile de jouer un Mondial dans la peau du tenant du titre. Le passé l'a bien montré".