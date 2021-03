Luxembourg-Portugal (1-3) - CR7 a porté la Seleção vers le succès

QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2022 - Malmené pendant une mi-temps par le Luxembourg, le Portugal est parvenu à renverser la situation (1-3) et prendre la tête du groupe A.

Luxembourg-Portugal (1-3) : Ronaldo marque, le Portugal se relance

Le Portugal savait qu'il se déplaçait en terrain miné. Il s'en est sorti avec les honneurs. Bousculé pendant une mi-temps par une très bonne équipe du Luxembourg, le champion d'Europe 2016 s'est finalement imposé sur le score 1-3 au stade Josy-Barthel, lors de sa troisième sortie dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Coupable d'un relâchement qui lui a coûté cher en Serbie (2-2), la sélection portugaise s'est reprise avec la manière. Si tout n'a pas été parfait, les trois points et le niveau affiché en seconde période ont été des éléments très satisfaisants.

Attendu au tournant après le psychodrame de Belgrade, Cristiano Ronaldo s'est rattrapé. S'il a été peu visible en première période, hormis sur un coup franc, le joueur de la Juventus a été de tous les coups après le retour des vestiaires. Ses appels et son sens du placement ont fait un mal fou à un adversaire qui a pioché physiquement. A la 50e minute, il a marqué son 103e but en sélection. Diogo Jota (45e+2), auteur du but égalisateur juste avant la pause, et João Palhinha (80e) ont marqué les deux autres buts de ce match coupé en deux. Si on fait une analyse complète, le Portugal en a fait un vainqueur logique même si son secteur défensif a été fébrile.

Surprenante, et joueuse, la sélection du Luxembourg a confirmé tous ses progrès effectués depuis le début de la décennie 2010, date de la mise en chantier du renouveau de sa sélection. L'équipe de Luc Holtz, sélectionneur depuis 2010, a très bien lu le jeu de son adversaire, avec un pressing déclenché au bon moment, et son niveau balle au pied a été assez impressionnant. Ce très bon début de match a été récompensé par un but, marqué par l'inévitable Gerson Rodrigues (30e), le héros du succès à Dublin face à l'Irlande (0-1). Il a aussi été le début de la fin pour le Luxembourg qui a reculé jusqu'à encaisser le but égalisateur de Jota, le tournant de son match. Il faudra travailler les temps faibles pour franchir un cap. Jadis nation mineure du football, le Luxembourg est désormais une nation émergente. Le football international continue sa mue.

Les chiffres à retenir

103 - Cristiano Ronaldo a marqué son 103e but avec la sélection portugaise.

2 - Le Luxembourg a marqué le deuxième but de son histoire face au Portugal. Le premier remontait à septembre 2012.

Les résultats du groupe A

Azerbaïdjan - Serbie : 1-2

Luxembourg - Portugal : 1-3

Le classement du groupe A