Luxembourg-Portugal – Polémique Ronaldo, danger : les choses à savoir

En déplacement au Luxembourg, mardi soir (20h45 sur TFX), au stade Josy-Barthel, le Portugal doit oublier son accident en Serbie et remettre la machine en marche.

Où voir le match ?

La rencontre sera diffusée sur la chaîne TFX

Vous pouvez également suivre le match sur MY TF1 et l’application MY TF1

Suivez Luxembourg – Portugal EN DIRECT : https://www.tf1.fr/tfx/direct

Le contexte

Il est spécial. Particulièrement pour le Portugal. Le champion d’Europe en titre a bêtement perdu deux points à Belgrade samedi 28 novembre dernier, alors qu’il avait la rencontre en mains. Mise sur orbite par un doublé de Diogo Jota, la "Seleção portuguesa" s’est endormie après le retour des vestiaires et laissé son adversaire revenir à 2-2.

Bien évidemment, c’est la fin du match qui a le plus retenu l’attention. Auteur d’un but valide à la 93e minute, mais non-accordé par le corps arbitral qui n’a pas vu que le ballon avait franchi la ligne de but (la goal-line technology n’est pas utilisée en éliminatoires à cause de problèmes logistiques), Cristiano Ronaldo a littéralement explosé.

Après avoir ouvertement protesté contre l’arbitre assistant, puis l'arbitre central, CR7, furibard, a quitté la pelouse du stade Rajko Mitić avant même le coup de sifflet final, jetant son brassard de capitaine par terre. Forcément, ce geste n’a pas été apprécié par tout le monde Portugal, malgré la polémique arbitrale et l'amour indéfectible du joueur de Madeire pour sa sélection. Les canards portugais avaient malgré tout arrêté leurs unes sur le problème sur le but. "Un vol", avait titré Record. "Sem Vargonha" (c'est une honte) s'était amusé A Bola, jouant avec les mots".

"Je ne sais pas ce qui s'est passé, on m'a dit qu’il n’avait pas très bien réagi. C'est la frustration normale de ceux qui marquent le but gagnant du Portugal sans qu’il ne compte. Je n'aborderai pas ce sujet", a botté en touche Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal. Très proche de Ronaldo, le technicien a choisi d’analyser la chose avec philosophie, sur le tas, ce qui colle avec le personnage.

Ronaldo avait réagi sur son compte Instagram, quelques minutes après la fin de la rencontre. Cela a d'ailleurs été sa seule prise de parole. "Être capitaine de l'équipe du Portugal est l'une des plus grandes fiertés et privilèges de ma vie", a-t-il expliqué dans son long message. "Je donne et je donnerai toujours tout pour mon pays, cela ne changera jamais. Mais il y a des moments difficiles à gérer, principalement quand une nation toute entière subit un préjudice. Il faut relever la tête et se projeter sur le prochain match ! Força, Portugal !"

D’autres ont été moins tendres. C’est le cas de Fernando Meira. L’ancien international portugais et joueur de Stuttgart, qui a joué avec Ronaldo, n’a pas aimé le geste de colère de son compatriote. "Il ne peut pas balancer son brassard au sol et se diriger vers les vestiaires alors que le match se poursuit. Ce n'est pas acceptable pour un joueur de son importance. Je comprends sa frustration et je lui donne raison parce que son but était valable mais les arbitres doivent prendre des décisions, sans VAR, et il doit donner l'exemple. Et celui de ce soir (samedi soir, ndlr) n'est pas à suivre".

Sa sœur ainée, Katia Aveiro, a pris sa défense dans une story Instagram. "C’est ce qu’on appelle l’amour pour la patrie et son maillot".

Le classement du groupe A

1. Serbie : 4 points

2. Portugal : 4 points

3. Luxembourg : 3 points

4. Azerbaïdjan : 0 point

5. Irlande : 0 point

Les chiffres à savoir

7 - Ce sera la septième confrontation entre les deux nations. Le Portugal mène 6-0.

1 - Sur ces six rencontres, le Portugal n’a encaissé qu’un seul but, c’était le 7 septembre 2012 lors d’un succès au Luxembourg en éliminatoires de la Coupe du monde 2014 (1-2).

4 - Depuis 2020, le Luxembourg a disputé 10 rencontres, toutes compétitions confondues, et en a remporté 4, dont une face à l’Irlande samedi 27 mars dernier à Dublin (0-1).

2 - Cette victoire en Irlande a été seulement la 2e de l’histoire du Luxembourg en match de qualification à la Coupe du monde. La première remontait au 10 septembre 2008 face à la Suisse (succès 1-2 à Zurich).

7 - Le Luxembourg s’exporte. Sur le groupe de 25 joueurs retenus pour cette coupure internationale de mars, sept seulement évoluent dans le championnat national. Lors du rassemblement de novembre 2020, il y en avait 5.

2 - Deux joueurs évoluent au Portugal : Vincent Thill au Nacional Madeira (1ère division) et Marvin da Graça au Casa Pia FC (2e division).