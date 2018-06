Ecrasé par la Belgique, Nabil Maaloul présente des excuses aux supporteurs tunisiens

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Battue lors de la première journée par l’Angleterre (2-1) et de nouveau ce samedi par la Belgique (5-2), la Tunisie n'est pas encore mathématiquement éliminée. Ceci dit, il faudrait un incroyable concours de circonstances pour qu'elle accède aux huitièmes de finale (large victoire contre le Panama lors de la dernière journée en espérant que la Marea Roja vienne à bout de l'Angleterre, dimanche 24 juin). En conférence de presse à l’issue de la défaite face aux Diables rouges, le sélectionneur des Aigles de Carthage n’a pas caché sa déception. "Comme nous nous y attendions, cela a été un match extrêmement difficile, extrêmement dur. Dès le tirage au sort, on savait que la Belgique serait un adversaire extrêmement difficile. Il ne faut pas oublier que les Belges sont supérieurs", a-t-il déclaré.

"Pour moi on a été ridicules vus la physionomie et le score. Prendre une débâcle 5 à 2, c'est ridicule. On n'a pas été ridicule quand on voit la possession (52/48 pour la Belgique), mais athlétiquement on n'a pas suivi", a-t-il ajouté avant de demander pardon aux supporteurs. "Nous tenons à présenter nos excuses aux supporteurs tunisiens nombreux dans le stade, nous avons fait de notre mieux, nous tâcherons de nous améliorer à l'avenir".

