Téléfoot 30/06 - Majri sur l'élimination des Bleues : "Je suis dégoûtée"

COUPE DU MONDE 2019 - Abattue par l'élimination de l'équipe de France en quarts de finale du Mondial, Amel Majri s'est confiée à Téléfoot, dimanche.

Sur la défaite en quarts de finale face aux Etats-Unis

"Je n'ai même pas les mots en fait. Ouai... on se voyait aller loin, ça nous met une grande claque dans la tête."

"Quand on voit le scénario du match... oui on a la possession, mais bon elles n'ont pas forcément de grosses occasions. Malheureusement, ça se répète."

"On a été par moments dangereuses, on aurait peut-être être plus dangereuses et plus appliquées aussi sur la fin techniquement et... je ne sais pas."

Sur les manques offensifs lors de la Coupe du monde

"On a mis beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, on a joué... c'est ça... on a joué."

"On a bien joué. Mais le but c'est de marquer et on ne l'a pas fait ce soir (vendredi, ndlr)."

"Elles ont été efficaces... Elles ont profité de nos erreurs... et ça paye cash."