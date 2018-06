Malgré sa victoire inespérée sur la Suède, l’Allemagne n’est pas tirée d’affaire

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le suspense est entier dans le groupe F. Aucune des quatre équipes qui le composent n’est assurée de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Actuellement, le Mexique est en tête avec 6 points. L’Allemagne et la Suède sont deuxièmes à égalité avec 3 points. La Corée du Sud occupe la dernière place du groupe avec zéro point.

Mais malgré ses deux défaites, même les Coréens ne sont pas éliminés. Ils affronteront l’Allemagne mercredi 27 juin à 16h. Au même moment, la Suède défiera le Mexique. Tout dépendra du résultat de ces deux matches.

Si les Allemands ne gagnent contre la Corée du Sud, et si dans le même temps, la Suède bat le Mexique, les champions du monde seront éliminés. Même chose si les deux équipes font match nul lors de leur dernier match et que les Scandinaves marquent plus de buts que l'Allemagne. En dépit de ses deux victoires (face à l’Allemagne 1-0 puis face à la Corée du sud 2-1), le Mexique peut lui aussi être éliminé. S’il perd face à la Suède et que parallèlement l’Allemagne bat la Corée du Sud, la Tri quittera la Russie, non sans amertume.

Quant à la Corée du Sud, il faudrait un véritable miracle pour qu’elle accède aux huitièmes de finale. Seule une victoire face à l’Allemagne conjuguée à une victoire du Mexique sur la Suède lui permettrait de passer. Et encore, il lui faudra une différence de buts générale supérieure à celle de l’Allemagne et de la Suède pour s’arroger la deuxième place du groupe.