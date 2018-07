Le Manneken-Pis urine sur Neymar : le montage polémique après Brésil-Belgique

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Qualifié depuis vendredi soir pour la demi-finale de la Coupe du monde après sa victoire contre le Brésil (2-1), la Belgique est en liesse. Certains supporters des Diables rouges se sont lâchés plus que d'autres, à l'image de ses deux hommes politiques belges qui ont partagé un montage humiliant montrant le célèbre Manneken-Pis en train d'uriner sur Neymar.

Rien n'aura été épargné à Neymar. Régulièrement "trollé" depuis le début du Mondial russe, en raison de sa fâcheuse tendance à se jeter au sol au moindre contact avec un adversaire, le Brésilien a vu fleurir des milliers de détournement de ses roulades et gémissements. Vendredi soir, l'attaquant du PSG a de nouveau été au centre des moqueries sur les réseaux sociaux. Mais cette-fois, c'est allé plus loin. Trop loin sans doute.



>>> Autopsie du fiasco de laSeleção

>>> "Blackout", "Neymar Ciao"... la presse brésilienne étrille laSeleção



Deux hommes politiques belges se sont lâchés après la qualification des Diables rouges pour les demi-finales de la Coupe du monde, aux dépens du Brésil (2-1). Theo Francken et Philippe Close, respectivement secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration du gouvernement belge et bourgmestre de Bruxelles, ont posté sur Twitter un photomontage humiliant mettant en scène le Manneken-Pis, l'emblème de la Belgique, urinant sur la star de la Seleção en pleurs. "Rien à ajouter", s'est réjoui Philippe Close, accompagnant son message d'un coeur.





Ce détournement de mauvais goûter, soyons clairs, ne devrait pas plaire du tout aux supporters du Brésil et au principal intéressé. Vous en conviendrez, ce n'est pas la meilleure blague du répertoire belge.





>>> Toutes les infos de la Coupe du monde 2018