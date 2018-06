Mariage, bébé et déménagement : les confessions de Georgina Rodriguez, la compagne de Ronaldo

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Elle est sans doute celle qui le connaît le mieux. Alors peut-être connaît-elle déjà la future destination de son footballeur de compagnon ? Georgina Rodriguez, en couple avec Cristiano Ronaldo depuis deux ans, laisse planer le doute. Dans une interview au magazine <em>Hola</em>, relayée par <em>El Pais</em>, la jeune femme de 24 ans explique être "très heureuse à Madrid", où l’attaquant portugais fait les beaux jours du Real. "Mais puisque ce sont mon couple et mes enfants qui me rendent heureuse, je soutiendrai Cristiano s’il décidait de changer de pays et de club", déclare-t-elle.

"Il n’y a pas meilleur que lui pour savoir vers où se diriger et ce qu’il veut. Je l’accompagnerai toujours dans les décisions qu’il prend", martèle-t-elle, louant un "homme très déterminé". "Il a une idée très claire de ce qu’il veut, de ce dont il a besoin et de ce qui lui convient", dit-elle de son homme. "Je lui ai dit que j’étais heureuse mais si les changements sont positifs pour lui, qu’il compte sur mon soutien. Peu importe où il sera, on sera ensemble", répète-t-elle encore.

"Je ne suis pas enceinte"

Voilà qui ne fait pas forcément avancer le schmilblik mais qui a le mérite de rappeler que le Portugais prend ses décisions seules. C’est un peu différent quand il s’agit de gérer les quatre enfants à la maison. "Quand il rentre à la maison, il continue à travailler dur, rien n’est jamais suffisant pour lui. C’est pour ça qu’il est le meilleur", lâche-t-elle, on imagine les yeux pleins de fierté. Et quand les yeux du monde entier sont rivés sur les jambes du footballeur pendant ce Mondial, c’est le ventre de la jeune femme qui intéresse les curieux.

"Si on m’a vue un peu plus gonflée que d’habitude, c’est parce je suis passée d’avion en avion et j’ai mangé des pâtes quatre jours d’affilée… et je suis humaine : je retiens les liquides, les hormones jouent et je suis encore en train de récupérer de mon accouchement", raconte celle qui a donné naissance à une petite Alana Martina il y a sept mois, venue agrandir une fratrie composée de Cristiano Jr, 8 ans, les jumeaux Eva et Mateo, un an. "Je ne suis pas enceinte… mais si, à l’avenir, on aimerait agrandir la famille", poursuit-elle. Mais pas tout de suite. Idem pour le mariage. "En ce moment, on a beaucoup de choses en tête et entre les mains et ce n’est pas la priorité". Coupe du monde, toute !