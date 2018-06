Allemagne-Mexique : le but de Lozano provoque un mini tremblement de terre à Mexico

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

La folie s'est emparée du Mexique quand Hirving Lozano a inscrit le seul but du match face à l'Allemagne, dimanche 17 juin (0-1). Au point de faire légèrement trembler la terre dans la capitale du pays.

C'est le premier coup de tonnerre de ce Mondial. L'Allemagne, championne du monde en titre, a perdu son premier match de la compétition face à une impressionnante équipe du Mexique, dimanche 17 juin (0-1). À la 35e minute du match, Hirving Lozano a inscrit un superbe but dans la cage de Manuel Neuer. Si ce but a déclenché la joie dans le stade, les Mexicains ont aussi fait la fête dans les rues de Mexico. Au même moment, deux capteurs sismiques placés dans la capitale mexicaine ont relevé une activité sismique anormale, laissant penser à une activité sismique soutenue. Mais ce n'était pas un tremblement de terre naturel.

Un tremblement de terre artificiel

Selon la SIMMSA, un institut qui surveille l'activité sismique, la secousse est due non pas à des causes naturelles mais aux "nombreux sauts" de joie dans Mexico après le but de l'attaquant du PSV.





Oui, vous avez bien lu. Les Mexicains ont crée un mini tremblement de terre en sautant de joie. Le football crée vraiment des réactions irrationnelles et c'est pour cela qu'on aime ce sport !