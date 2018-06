Joachim Löw dédramatise la défaite de l'Allemagne

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Autant le dire d'entrée, la Mannschaft n'a pas vraiment l'habitude de se prendre les pieds dans le tapis quand elle débute un Mondial. Et pour cause. L'Allemagne n'avait plus balbutié lors d'un premier match de Coupe du monde depuis son édition de 1986, et un résultat nul obtenu contre l'Uruguay. Alors, forcément, la défaite des Allemands contre le Mexique (0-1) survenue ce dimanche 17 juin, ressemble à un petit cataclysme. Un événement qu'a bien tenté de dédramatiser le coach Joachim Low, à l'issue de la rencontre.

"Tous les joueurs sont abattus et déçus évidemment, mais notre équipe a suffisamment d'expérience pour surmonter cette défaite. Le prochain match (contre la Suède, le 23 juin) devient encore plus important, il faut le gagner. Il n'y a aucune raison de s'effondrer" a-t-il notamment déclaré. "En première période nous avons mal joué, nous n'avons pas développé notre jeu de passes offensif habituel, nous n'avons pas bien occupé les espaces, et nous avons perdu beaucoup trop de ballons [...] Nous attendions le Mexique à ce niveau de classe et avec cette qualité", a continué Low.

"Ça m'est complètement égal aujourd'hui de savoir qui sera notre adversaire en 8e de finale. Il faut déjà se qualifier, et pour cela il est important de se concentrer sur les deux matches qui nous restent et de les gagner" a affirmé le sélectionneur de l'Allemagne depuis 2006.