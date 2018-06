Arabie saoudite-Égypte : Essam El-Hadary, le record au bout des gants

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Il n'y a pas d'âge pour jouer en Coupe du monde. Si vous en doutiez, Essam El-Hadary en est la preuve vivante. Né le 15 janvier 1973, le capitaine de la sélection égyptienne n'est pas encore apparu sur les gazons de Russie malgré sa présence dans le groupe des 23 Pharaons. Remplaçant pour les deux premiers matches de l'Égypte dans ce Mondial russe, le gardien est sur le point d'entrer dans l'histoire du football mondial.

Ce lundi 25 juin (16h) face à l'Arabie saoudite, le "Buffon égyptien" va devenir le joueur le plus âgé de l'histoire à disputer une rencontre dans un Mondial, à 45 ans, 5 mois et 10 jours. Il va ainsi battre le record de son homologue colombien Faryd Mondragon, devenu en 2014 au Brésil, le plus vieux joueur (43 ans et 3 jours) à jouer une Coupe du monde. Original lorsqu'on sait que ce Mondial est aussi le premier d'El-Hadary.

>>> Égypte : la fédération s'excuse pour une main aux fesses polémique

Trois fois meilleur gardien d'Afrique

Débarqué en équipe nationale en 1996, six ans après la dernière apparition des Pharaons dans la compétition suprême, en 1990 en Italie, le natif de Damiette est un monument sur le continent africain. Le vieux biscard, élu "meilleur gardien de but d'Afrique" à trois reprises en 2006, 2008 et 2010, a un palmarès long comme le bras. Lauréat de quatre Coupes d'Afrique des Nations (1998, 2006, 2008 et 2010), le portier d'Al-Taawoun a remporté trois fois la Ligue des champions de la CAF (2001, 2005 et 2006) en club. Mais, au fond de lui, le gardien qui a commencé sa carrière en 1993 a toujours eu l'espoir secret de disputer une Coupe du monde.

Lors des éliminatoires pour le Mondial russe, Essam El-Hadary a grandement participé à la qualification des siens. Une première depuis 28 ans. "J'ai presque tout fait dans ma carrière. J'ai gagné 37 trophées et connu des moments remarquables, comme notre victoire sur l'Italie à la Coupe des Confédérations 2009. La seule chose qui me manque est une participation à la Coupe du monde", avait-il expliqué en septembre dernier au site de la FIFA.





Une récompense réclamée par toute l'Egypte

Barré par le jeune Ahmed El-Shenawy face à l'Uruguay (1-0) et contre la Russie (3-1), le quarantenaire devrait se voir offrir une belle porte de sortie. C'est en tout cas l'espoir d'Ahmed Hassan, légende égyptienne qui l'a accompagné dans sa conquête des quatre CAN. "Il est de notre droit de demander la participation d'El-Hadary afin qu'il entre dans l'histoire comme le joueur le plus âgé à avoir disputé cette compétition", a écrit l'ancien capitaine des Pharaons. "Ce ne serait pas pour lui faire hommage, mais simplement parce qu'il le mérite."



En Égypte, où sa popularité n'a rien à envier à celle de Mohamed Salah, d'autres voix se sont élevées pour réclamer qu'il soit aligné face aux Saoudiens. Une rencontre qui, rappelons-le, compte pour du beurre, les deux équipes étant déjà éliminées. Présent devant la presse ce dimanche, comme le font les habituels titulaires du lendemain, El-Hadary affirmé qu'il serait "très heureux [s'il] participe et bat le record". "Mais ce n'est pas certain", a-t-il ajouté. Comme si, réputé de nature discrète, il ne voulait pas tirer toute la couverture sur lui.