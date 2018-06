En cas de match nul, comment la Belgique et l'Angleterre seront-elles départagées ?

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Jeudi 28 juin, l'Angleterre et la Belgique s'affrontent pour un match qui doit déterminer laquelle des deux équipes prendra la tête du groupe G. Mais que se passera-t-il si Anglais et Belges finissent avec exactement le même nombre de points, de buts marqués et encaissés ? On vous explique.

Très large vainqueur du Panama dimanche (6-1), l’Angleterre est leader ex-aequo du groupe G avec la Belgique. Avant de s’affronter pour le compte de la dernière journée des phases de poule de la Coupe du monde, jeudi 28 juin à 20h à Kaliningrad (à suivre en direct sur TF1), les deux nations se retrouvent en effet à égalité parfaite sur tous les fronts. Avec huit buts marqués et deux encaissés (Belgique-Panama : 3-0 ; Belgique-Tunisie : 5-2 ; Tunisie-Angleterre : 1-2 ; Angleterre-Panama : 6-1), Three Lions et Diables rouges empruntent des trajectoires similaires.

Mais comment les équipes seront-elles départagées en cas de match nul ? Tous les cas de figure sont prévus dans le règlement du Mondial.

Les cartons jaunes seront déterminants

Selon les règles dela Fifa, si deux équipes finissent la phase de poule à égalité parfaite, c'est le classement du fair-play, établi à partir du nombre de cartons jaunes et rouges obtenus, qui sera déterminant. L’organisation a créé un système de points. Pour un carton jaune, c’est un point en moins, un carton rouge indirect (après deux cartons jaunes), c'est trois points en moins, un carton rouge direct est égal à quatre points en moins tandis qu'un carton jaune puis un carton rouge direct équivalent à cinq points en moins. Actuellement, c'est l'Angleterre qui a l'avantage, puisqu'elle n'a récolté que deux cartons jaunes, contre trois pour les Diables rouges.

Mais imaginons que la partie se termine sur un 2-2, et que l’Angleterre prend un carton jaune de plus que la Belgique, replaçant les deux sélections dos à dos. Que se passerait-il à ce moment-là ? Pas d'inquiétude, la Fifa a tout prévu. En cas d’égalité de points, de buts marqués, de buts encaissés, de cartons jaunes et rouges, les organisateurs procéderont à... un tirage au sort !

Cette "finale" du groupe G aura donc une importance à tous les niveaux. En effet, le premier du groupe G affrontera le second du groupe H (Pologne, Colombie, Sénégal ou Japon) et inversement pour le second du groupe G qui défiera le premier du groupe H.