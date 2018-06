A 32 ans, le Tigre est enfin prêt à rugir dans une Coupe du monde

Par Justine Faure | Ecrit pour TF1 |

Selon le sélectionneur José Pekerman, l’annonce de son forfait pour le Mondial 2014 avait été un "jour triste". Un euphémisme pour parler du drame national qui avait secoué la Colombie après la blessure au genou survenu en Coupe de France face aux amateurs de Chasselay. Cette fois-ci, le joueur de l’AS Monaco arrive en Russie en pleine forme. "Nous allons défendre notre blason et le maillot, à 100% de nos forces" a déclaré le joueur de l’AS Monaco à son arrivée sur le sol russe, bien décidé à profiter de l’aventure qui s’offre enfin à lui, à 32 ans.

"Ça a été un processus difficile mais" ces quatre années "ont été déterminantes et m’ont aidé à aller de l’avant" a écrit le joueur de Monaco sur son compte Instagram il y a quelques jours. Sur Twitter, à l'annonce de sa sélection, le capitaine des Tricolor avait écrit : "Ces dernières années, j’ai surtout travaillé pour être présent en Russie. Je remercie Dieu pour sa fidélité et pour m’avoir soutenu pendant tout ce temps."











Meilleur buteur de l'histoire de la Colombie





Radamel Falcao a connu sa première sélection avec la Colombie le 7 février 2007 lors d’un match amical contre l’Uruguay. Il avait marqué son premier but quatre mois plus tard contre le Monténégro. L’attaquant de l’AS Monaco est aujourd’hui le meilleur buteur de l’histoire de la sélection, avec 29 réalisations en 74 matches.



Présente en quarts de finale de la compétition en 2014 sans le "Tigre", la Colombie peut espérer aller aussi loin pour cette édition 2018. Le duo Falcao-Rodriguez pourrait faire des étincelles et porte sur ses épaules les espoirs de tout le pays, même si l’état de santé du joueur du Bayern inquiète avant la rencontre contre le Japon (fatigue musculaire). En 2014, James Rodriguez avait terminé meilleur buteur du Mondial, avec 6 buts en 5 matches.