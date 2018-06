Quand Deschamps fait aussi bien que Domenech

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Face au Danemark, Didier Deschamps a marqué encore un peu plus de son empreinte l'histoire de l'équipe de France. En disputant son 79e match à la tête des Bleus, le sélectionneur français a égalé un record détenu par Raymond Domenech.

En charge de l'équipe de France depuis le départ de Laurent Blanc en 2012, Deschamps totalise 49 victoires, 14 nuls et 15 défaites, et a notamment mené les Bleus en finale de l'Euro 2016, avec une défaite contre le Portugal (1-0 après prolongation) à la clé. En autant de rencontres, de 2004 à 2010, Domenech n'a, lui, remporté "que" 41 victoires, pour 24 nuls et 14 défaites mais il a atteint la finale de la Coupe du monde en 2006. Une finale également perdue, cette fois face à l'Italie (1-1; 5-3 t.a.b.).





Raymond Domenech était également à la tête des Bleus lors du Mondial 2010, lors duquel le scandale de Knysna a éclaté, avec la fameuse grève des joueurs de l'équipe de France en Afrique du Sud consécutive à la mise à l'écart de Nicolas Anelka, qui avait insulté le sélectionneur.



Sur son compte Twitter, le natif de Lyon a eu une pensée pour Didier Deschamps : "Les records sont faits pour être battus. Bravo, 6 ans déjà. Je te souhaite Didier de continuer longtemps encore pour porter haut les couleurs de notre équipe."