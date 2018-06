Quand les Bleus gagnent les Danois, c'est (souvent) très bon signe

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La France a de nombreuses fois joué le Danemark dans une Coupe du monde ou dans un Championnat d'Europe. Et le résultat de cette rencontre augure le meilleur sur l'issue finale de la compétition. Flash-back avant le 3e et dernier match de la poule C, mardi à Moscou.

Loin de nous l'idée de mettre la pression sur les Bleus qui affronteront le Danemark mardi au Ljouniki Stadium de Moscou. Les chiffres, et l'histoire, s'en chargent. En matière de football, Français et Scandinaves nourrissent une histoire commune riche dans les compétitions qui comptent. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que si l’histoire est un éternel recommencement, Varane, Dembélé ou encore Giroud seraient bien inspirés de gagner mardi pour le compte de la dernière journée du groupe C. Car, généralement, quand les Bleus sortent vainqueurs d’un match contre les Danois, à la fin, ils soulèvent la Coupe.

C’est arrivé à l'Euro 1984, ça s’est reproduit en 1998. Vingt ans après, la rencontre du jour prend un drôle d’écho : après deux victoires contre l'Afrique du Sud (3-0) et l'Arabie Saoudite (4-0), la France est déjà qualifiée pour les 8es de finale (ça ne vous rappelle rien ?). A Lyon, Face aux Danish Dynamites, Jacquet profite du dernier match de poule pour faire tourner son effectif (pour info, Deschamps a prévu de faire entrer six joueurs frais, mardi).

Djorkaeff et Petit y vont de leurs buts et permettent aux leurs de se préparer sereinement pour les matchs couperets... On connaît la suite. Et les Danois aussi lorsque, en 2000, ils croisent le chemin des champions du monde en titre à Bruges pour le 1er match de cet Euro co-organisé par la Belgique et les Pays-bas. Dans le stade Jean-Breydel de Bruges, Henry signe un but magnifique, Peter Schmeichel, le père de l'actuel gardien de la sélection danoise Kasper, s’en souvient encore. L'équipe de France, là encore, repart avec le titre de champion d’Europe.



Au total, les Bleus et les Danois se sont affronté à 14 reprises entre 1908 et 2015, avec huit victoires françaises, un nul et cinq succès danois. Preuve s'il en est que les Scandinaves ne nous ont pas toujours réussis. Un quart de finale de l’Euro 1992 tellement mal négocié et un Mondial 2002 de funeste mémoire sont là pour nous le rappeler.