David de Gea en danger pour Espagne-Russie ?

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Considéré comme un des meilleurs gardiens de Premier League depuis plusieurs saisons, David de Gea a bien du mal à justifier son statut lors du Mondial 2018 en Russie. Titulaire avec la sélection espagnole depuis le début de la compétition, le portier de 27 ans enchaîne les prestations inquiétantes, avec 5 buts encaissés lors de la phase de poules, contre le Portugal (3-3) et le Maroc (2-2).

Pire, De Gea présente les pires statistiques pour un gardien de but dans cette Coupe du monde. Bien loin de l’Uruguayen Fernando Muslera et du Croate Danijel Subasic, qui ont réalisé respectivement 6 et 5 arrêts, l'Espagnol n'a effectué qu'une seule parade depuis le début du tournoi, face à Khalid Boutaib lors du match nul face au Maroc (2-2), après près de 205 minutes sans arrêt. Il était alors le seul gardien à n'avoir réalisé aucune parade en deux rencontres.

