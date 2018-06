Alireza Faghani, l'arbitre de France-Argentine a déjà croisé Lionel Messi

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Il a déjà arbitré deux rencontres dans cette Coupe du monde. Passé au sifflet d'Allemagne-Mexique (0-1) et de Serbie-Brésil (0-2), Alireza Faghani a été désigné par la FIFA pour diriger le huitième de finale entre la France et l'Argentine, samedi 30 juin à Kazan (à 16h en direct sur TF1). L'Iranien de 40 ans, international depuis 2008, sera assisté de ses compatriotes Reza Sokhandan et Mohammed Mansouri. Le Chilien Julio Bascuñán officiera lui sur la touche en tant que quatrième arbitre de ce premier choc des matches à élimination directe.





Il n'a pas encore utilisé la VAR... mais a déjà arbitré Messi

Lors des deux rencontres qu'il a dirigées, Faghani n'a pas fait appel à la VAR, l'assistance vidéo qui essuie de nombreuses critiques depuis le début du Mondial. Discret et calme, son travail en Russie a été salué par les observateurs. L'Iranien, au sifflet de la finale des Jeux olympiques 2016 et plus récemment de la demi-finale de la Coupe des Confédérations, est méconnu en Europe. Plus habitué à officier en Iran et en Ligue des champions d'Asie, c'est la première fois qu'il va arbitrer les Bleus et l'Albiceleste en compétition officielle.



>>> France-Argentine : l'histoire penche en faveur de l'Albiceleste



>>> France-Argentine : pour Le Graët, "il n'y aura pas de défaite" des Bleus

Toutefois, Alireza Faghani a une connexion avec l'Argentine. En 2015, il a arbitré la finale de la Coupe du monde des clubs entre le Barça, vainqueur de la Ligue des champions, et River Plate, vainqueur de la Copa Libertadores. Les Blaugrana l'avaient emporté sur le score net et sans bavure de 3-0. Au cours de ce match, Lionel Messi avait ouvert le score après une remise de la tête de Neymar. Samedi, les chemins de Faghani et Messi vont à nouveau se croiser. Croisons les doigts pour les Bleus que le résultat ne soit pas le même.

>>> Toutes les infos de la Coupe du monde 2018