France - Australie : "Nous méritons le nul", le sélectionneur des Socceroos déçu

Vaincue à l'arrachée par des Bleus peu convaincants (2-1), l'Australie est loin d'avoir démérité. Revenus au score très rapidement après un penalty d'Antoine Griezmann (58'), les Socceroos n'ont pas réussi à inscrire un second but suite après le lob de Paul Pogba sur le gardien australien à la 82e minute. À la sortie du match, leur coach néerlandais Bert van Marwijk a fait part de sa grande déception mais a exprimé sa fierté quant à la performance de ses joueurs.

"Fier et déçu"

"Je suis fier et déçu. On a fait une très bonne performance, personne ne s'attendait à ce qu'on puisse tenir tête aux Français comme ça. Il y a eu des moments où ils ne savaient plus quoi faire, ils l'ont reconnu eux-mêmes, et c'est un sacré compliment. On perd sur un penalty assez controversé, ce n'est pas si mal, et on encaisse un but juste avant la fin. Avant le 2-1, lorsque Juric part en contre-attaque, il est fauché par derrière (par Tolisso, ndlr), et on perd le match une minute plus tard. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs, je ne peux que les féliciter. C'est un résultat amer, nous méritions le nul. (...) L'un des aspects les plus positifs, c'est que nous avons résisté et montré notre personnalité", a-t-il affirmé, dépité.

Que pense-t-il de l'équipe de France et de leur performance ? "Je ne regarde que mon équipe, je peux juste dire que les Français ne savaient plus quoi faire à de nombreuses reprises dans le match. Je leur souhaite bonne chance, sincèrement", a expliqué Bert van Marwijk.

