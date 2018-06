France-Australie : les Bleus ont bénéficié du premier penalty accordé par assistance vidéo en Coupe du monde

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

C'est une première dans l'histoire de la Coupe du monde. Ce samedi, à l'occasion du premier match du groupe C opposant l'équipe de France à l'Australie à Kazan, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), a été utilisée en faveur des Bleus par l'arbitre uruguayen Andres Cunha. Après un temps d'hésitation, ce dernier a interrompu le jeu et visionné les images sur le bord du terrain pour donner un penalty à la sélection française, après une faute commise par Risdon sur Antoine Griezmann à l'entrée de la surface de réparation. Le numéro 7 français s'est fait justice lui-même en ouvrant le score sur penalty à la 58e minute de jeu.

La France, reine des premières





Déjà testé en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie, et dernièrement en France dans le cadre des coupes nationales (Coupe de France, Coupe de la Ligue), l'arbitrage vidéo va entrer en vigueur en Ligue 1 dès la saison prochaine. Cette technologie s'applique dans quatre actions précises : pour accorder ou invalider un but, accorder un penalty, sanctionner ou non le fautif d'un carton rouge et désigner le "bon" fautif lors d'une action confuse.

Par le passé, l'équipe de France avait déjà été la première nation à bénéficier d'une nouveauté dans le règlement Fifa. En 1998, Laurent Blanc a donné la victoire à la France contre le Paraguay grâce au premier but en or en Coupe du monde, en huitième de finale de la compétition. Idem en 2014 contre le Honduras (3-0), lorsque la France a vu un de ses buts être accordé pour la première fois de l'histoire du football grâce à la Goal Line Technology, introduite par la Fifa.

