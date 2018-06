Les frères Pogba au soutien de Paul à Kazan pour France-Australie

Par Amandine REBOURG | Ecrit pour TF1 |

Dans la famille Pogba, il y a bien sûr Paul, le milieu de terrain de Manchester United et de l'équipe de France, mais aussi Florentin et Mathias, ses deux frères, également footballeurs professionnels. Tous deux ont fait le déplacement en Russie pour soutenir leur benjamin. Ce dernier est titulaire dans le onze de départ de Didier Deschamps, ce samedi face à l'Australie, et ses deux aînés sont au stade. Tous deux se veulent d'ailleurs rassurants : leur frère, ils le sentent en forme et prêt à tout pour gagner. Pour eux, la consigne est simple : "Tous derrière Paul!".