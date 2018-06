France-Australie : Pogba redonne l'avantage aux Bleus !

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Après le penalty accordé à la France grâce à l'arbitrage vidéo après une faute de l'Australien Ridson sur Griezmann à l'entrée de la surface, transformé par le numéro 7 français à la 58e minute de jeu, la France a bénéficié d'un nouveau coup du sort ce samedi à Kazan, lors de leur premier match de Coupe du monde, face à l'Australie.

Alors que les Socceroos avaient égalisé par Jedinak également sur penalty peu de temps après (62'), les Bleus ont repris l'avantage grâce à un but chanceux de Paul Pogba à la 81e minute. Ce dernier a vu sa frappe contrée par un défenseur australien avant de heurter la barre et franchir la ligne de but. Après une petite période de doute, l'arbitre de la rencontre a accordé ce but grâce à la Goal line technology. Revivez cette action en vidéo.



>> Suivez en direct France-Australie