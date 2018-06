France-Pérou (1-0) : en marquant son but, Mbappé devient le plus jeune buteur français en Coupe du monde

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

À 19 ans et 183 jours, Kylian Mbappé est devenu ce jeudi face au Pérou, le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France dans un tournoi majeur. L'attaquant des Bleus a ouvert le score à la 34e minute.

Kylian Mbappé a frappé le premier. Face au Pérou ce jeudi 21 juin à Ekaterinbourg, l'équipe de France a fait sauter le verrou dix minutes avant le retour aux vestiaires. Les Bleus ont ouvert le score à la 34e minute par l'intermédiaire de leur attaquant. À l'affût après une frappe d'Olivier Giroud, contrée par Gallese, idéalement lancé par Paul Pogba, le joueur du PSG n'a eu plus qu'à pousser du plat du pied le ballon dans le but vide.



Kylian Mbappé signe ainsi sa première réalisation en Coupe du monde. À 19 ans et 6 mois, il devient le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France à marquer dans un Mondial. Le Parisien bat le record établi en 1998 par David Trezeguet face à l'Arabie saoudite (20 ans et 246 jours). Le record du plus jeune buteur en Coupe du monde est toujours détenu par Pelé. C'était en 1958 contre le Pays de Galles. Le Brésilien était alors âgé de 17 ans.