Blessé face au Portugal, Cavani sera-t-il remis pour Uruguay-France ?

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Auteur d'un doublé contre le Portugal, ce samedi, à Sotchi, Cavani est sorti sur blessure à la 70e minute. De quoi remettre en cause sa participation au quart de finale contre la France le vendredi 6 juillet prochain ?

Une grande prestation puis un pépin physique. Ainsi se résume la soirée d'Edinson Cavani contre le le Portugal. Auteur de deux buts sublimes (7e, 62e), El Matador a fini le match dès la 70e minute de cette partie, le visage grimaçant et escorté hors de la pelouse par Cristiano Ronaldo. De quoi remettre en cause sa participation au quart de finale Uruguay-France vendredi à 16h (à suivre en direct sur TF1) ?

"On va mettre toute l'envie possible pour continuer avec toute l'équipe et être sur le terrain", a réagi le double buteur du soir en zone mixte à l'issue de la rencontre, expliquant avoir ressenti "une douleur", "un pincement" au mollet gauche l'empêchant de rester sur le terrain.

Pour l'heure, la nature exacte de la blessure de l'attaquant du PSG n'est pas encore connue. Mais il est certain qu'une absence éventuelle de Cavani face aux Tricolores à Nijni-Novgorod représenteraient une menace en moins pour la bande à Didier Deschamps.

