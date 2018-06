Maroc-Iran (0-1) : "Les joueurs étaient abattus", reconnait Hervé Renard

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

C'est un sélectionneur "très déçu" qui s'est présenté en conférence de presse ce vendredi, en fin d'après-midi. Et pour cause : en s'inclinant d'entrée sur un CSC dans les arrêts de jeu face aux modestes Iraniens, le Maroc d'Hervé Renard a sérieusement hypothéqué ses chances de s'extirper du groupe B.

Avant d'affronter les ogres espagnols et portugais, l'entraîneur français des Lions de l'Atlas est revenu sur la désillusion inaugurale. "Les joueurs étaient abattus. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes." Sur le but encaissé, "on fait deux fautes successives, on prend un but contre son camp. On s'est fait crucifier." Et d'ajouter : "Dans le football, quand vous n'êtes pas réalistes, vous le payez cash. La conclusion, c'est qu'il fallait être plus efficace." Un conseil auquel il ne faudra pas déroger le 20 juin face au Portugal de Cristiano Ronaldo.

